Viña Vilano internacionaliza la imagen de su tinto más emblemático

miércoles, 27 de febrero de 2019, 17:09 h (CET) Vilano Crianza adecúa su etiqueta al nuevo posicionamiento de la bodega: más internacional y vanguardista Continuando con el plan de modernización iniciado hace un año, Viña Vilano ha redefinido el concepto de su clásico tinto crianza. Por un lado, ha cambiado la nomenclatura utilizada hasta el momento pasando a denominarse “Vilano Crianza”. La bodega ha implantado así una de las líneas maestras de su plan de comunicación, que apuntaba a la adaptación de todos los nombres de sus vinos para acomodarlos a los retos internacionales. Por otro, ha modificado su emblema, el cual, siguiendo las directrices del mencionado plan de reestructuración de marca, refuerza la comunicación dirigida a mercados extranjeros y consolida la táctica para la conquista de los segmentos de alta gama en el ámbito nacional.

Vilano Crianza es uno de los vinos con mayor reconocimiento de la histórica bodega burgalesa, y sale a la venta con un nuevo etiquetado aprovechando el comienzo de su añada 2016.

Si hace apenas un año, Viña Vilano presentaba Vilano y La Baraja, con una imagen rompedora y colosal, en este caso es su Crianza 2016 el que aterriza con un impactante cambio de rostro, fiel reflejo de la pasión viticultora de la bodega, símbolo de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Vilano Crianza 2016 sorprende con nueva visión, pero manteniendo intacta su apuesta por la calidad y la excelencia.

NOTA DE CATA

TIPO DE VINO: tinto con crianza

ZONA: D.O. Ribera del Duero

CAPACIDAD: 750 ml.

VARIEDADES: 100% tempranillo

AÑADA: 2016

CONTENIDO ALCOHÓLICO: 13,5%

ELABORACIÓN: selección de las viñas de más de 10 años, vendimiadas manualmente en el momento óptimo de maduración y procedentes de Pedrosa de Duero. Con una elaboración esmerada, realiza una fermentación durante 10 días a temperatura controlada de 28º C y maceración durante 14 días más. Posee una crianza en roble americano y francés de 14 meses. Posteriormente se redondea 3 meses en botella antes de salir al mercado.

TEMPERATURA DE SERVICIO: 16ºC.

NOTA DE CATA: color rojo granate con fondo rubí́ intenso y brillante, bien cubierto, conserva destellos de juventud. Equilibrado y potente en nariz, madera y fruta madura. De tanino expresivo, con notable estructura.

