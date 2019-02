Un millón de pasajeros viajan con FlixBus en España en un año y medio

1.000.000 de pasajeros desafían la tendencia de abandono del autobús de larga distancia para viajar y destacan el buen servicio y los precios ajustados de FlixBus. FlixBus, con 350.000 conexiones diarias a 2.000 destinos en 29 países confirma su liderazgo como operador de transporte internacional también en España FlixBus, el mayor operador europeo de servicios de movilidad de larga distancia, acaba de transportar a 1 millón de pasajeros en España. Esto supone un hito para la compañía, que lanzó su primera línea internacional en España hace solo un año y medio. Desde entonces FlixBus ha lanzado más de 30 líneas internacionales regulares, que conectan 30 ciudades españolas con cerca de 80 destinos en nueve países europeos (Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Suiza, Hungría, Eslovenia y Rumanía).

La cifra de pasajeros alcanzada resulta aún más significativa cuando el INE acaba de publicar los datos de 2018 del uso de medios de transporte, y el autobús de larga distancia es el único que perdió viajeros el pasado año. Sin embargo, el primer millón de pasajeros confirma que la fórmula FlixBus también funciona en España: innovación tecnológica y precios ajustados con un servicio excelente para todos los clientes (wifi y cargadores gratis, espacio extra para las piernas, aseo en el autobús etc.)

Además, añade Pablo Pastega, Director General de FlixBus en España y Portugal, “innovar en el transporte tiene futuro. FlixBus tiene un modelo de negocio único en el transporte de larga distancia en autobús. Trabajamos siempre en asociación con pymes locales con gran experiencia en transporte en autobús, ellos gestionan el día a día de todas nuestras líneas, y nosotros nos encargamos de la planificación de líneas, el control de tráfico, la comercialización, el marketing etc. eso nuestros pasajeros no suelen saberlo, pero el crecimiento que estamos teniendo demuestra que nuestro modelo es valorado positivamente también por el mercado español”.

“Pensar que en un año y medio, 1 millón de personas han confiado en FlixBus para viajar hacia y desde España en trayectos que pueden superar los 1.000 km es ilusionante. Este año en España seguiremos aumentando las 30 líneas que cruzan la Península Ibérica y prevemos duplicar nuestra facturación”, afirma Pablo Pastega.

La salmantina Loreto M., de 19 años, ha sido la pasajera 1 millón de FlixBus y como regalo podrá viajar con FlixBus durante un año gratis a los más de 80 destinos que tienen las líneas españolas. Loreto, que recibió el premio el pasado jueves justo antes de subir al autobús para viajar desde Salamanca a Oporto, ha afirmado al recibir el premio “Este premio me ayudará a viajar aún más, cosa que me encanta. Ya sabía que este viaje sería especial, así que no se me ocurre mejor forma de empezarlo”.

¿Qué significa que 1 millón de pasajeros hayan viajado con FlixBus en España?

Podrían haber transportado a todos los Zaragozanos (666.880 habitantes) y Alicantinos (331.577) con nosotros.

Llenarían 12 veces el Estadio Santiago Bernabéu, y 10 veces el Camp Nou.

Harían falta 20.408 autobuses para transportar a todos a la vez.

Y aún más importante: viajando con FlixBus han evitado que unos 612.200 coches privados salgan a la carretera, con la consecuente reducción de la huella de carbono.