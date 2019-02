MWC 2019: Scoot Networks debate sobre la mobilidad urbana en el 4YFN Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 16:57 h (CET) "Las bicis y las motos eléctricas compartidas estarán en los programas electorales". Mar Pallas, VP Europe Market Development en Scoot, ha debatido hoy en el MWC con SEAT y Drivy sobre el futuro de la movilidad urbana. El panel de expertos se ha centrado en las nuevas tendencias en el uso de vehículos eléctricos compartidos en la UE. Hoy la multimodalidad de Scoot es una firme propuesta de valor para la mejora de la movilidad en las ciudades Scoot, una startup fundada en San Francisco en el 2012 y que llegó en el 2018 a la Ciudad Condal con un sistema para compartir motos y bicis eléctricas, ha participado hoy en el debate sobre la transformación digital del sector de la movilidad organizado por 4YFN, el evento para emprendedores impulsado por el Mobile World Capital Barcelona y el GSMA en el Mobile World Congress 2019 hasta el 25 de febrero en Barcelona.

Mar Pallas, VP Europe Market Development en Scoot, ha afirmado que “el hecho de pensar la movilidad desde el punto de vista del cliente nos lleva a ser multi-modal. Queremos satisfacer las necesidades del consumidor en cualquier momento del día y así desde Scoot avanzamos hacia un futuro de redes de transportes eléctricos compartidos que permitirán reducir las emisiones y mejorar la circulación en las ciudades.”

La implementación y el refuerzo de una red de bicicletas y de motos eléctricas compartidas en las ciudades no sólo liberará plazas de aparcamiento, sino que provocará una mejora notable de la gestión del tráfico en las calles, así como un uso más inteligente de las diversas opciones al alcance del usuario a la hora de transportarse de un lugar a otro.

En este sentido, Mar Pallàs de Scoot ha destacado: “Es necesario que los ayuntamientos colaboren con las plataformas de nueva movilidad y mejoren las infraestructuras y sólo así se reducirá el número de vehículos privados de las ciudades. Es por ello también que Scoot incluye diferentes tipos de vehículo en una app (bicis o motos) para que el servicio pueda estar integrado en iniciativas como la T-Mobilitat de Barcelona”.

La multimodalidad está cambiando el futuro del sector del transporte urbano a todos los niveles: la coexistencia de todos los tipos de vehículos eléctricos compartidos optimiza la circulación en las ciudades y mejora la salud de las urbes. En nuestros días los fabricantes viven una gran revolución interna en sus productos, su estructura y los servicios que ofrecen.

Jaume Suñol, Country Manager de Drivy, ha sido muy claro en el impacto positivo del carsharing en las ciudades y ha invitado a la reflexión: “Dentro del modelo de movilidad de las ciudades, el carsharing ya no es una alternativa, es casi una obligación. Por el bien de los ciudadanos, el carsharing debería aparecer en el programa electoral de los partidos políticos, como lo está empezando a estar en los planes de negocio de los fabricantes”

La movilidad ya es un servicio y no tanto un bien tangible. Oliver Grimm, de SEAT, ha asegurado en el debate que la firma “venderá cada vez menos coches, pero más kilómetros”. La charla, moderada por Jonathan Wareham, profesor de ESADE Business School, ha dado voz a Oliver Grimm, Head of Multimodal Mobility de SEAT, y a Mar Pallàs Poy, VP de Market Development en Scoot Networks.

Acerca de Scoot Networks

Fundada en San Francisco en 2012, Scoot Networks es el primer servicio de vehículos eléctricos urbanos del mundo. Al ofrecer acceso a vehículos eléctricos por solo unos pocos euros por viaje, los miles de conductores de Scoot han recorrido más de 7 millones kilómetros con cero emisiones, evitando que entren más de 3.500 toneladas de CO2 en la atmósfera de la Tierra.

Los usuarios de Scoot pueden ubicar, reservar y desbloquear cualquier vehículo Scoot con la aplicación, viajar a cualquier parte de la ciudad y dejar el vehículo en cualquier lugar del área de servicio de Scoot. Es la compañía líder en multimodalidad, al ofrecer un abanico de opciones que van más allá de motos eléctricas, ofreciendo también coches y bicis eléctricas. La compañía se está expandiendo a nuevas ciudades en 2018 y trabaja en colaboración con funcionarios locales y grupos empresariales. Los vehículos eléctricos ligeros compartidos ofrecen una alternativa sostenible al tráfico de las ciudades, el estacionamiento y la contaminación atmosférica y acústica.

En Barcelona, Scoot inició sus operaciones el 4 de junio de 2018 con una oferta 500 motos y 1.000 bicicletas eléctricas convirtiendo a la ciudad condal en el hub europeo para la expansión por Europa.

