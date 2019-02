La Catedral de Segovia instala desfibriladores para cardioproteger a sus visitantes Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 16:57 h (CET) La decisión de cardioproteger la Catedral responde tanto a la demanda de los trabajadores del templo como al deseo de ofrecer una seguridad añadida a turistas, visitantes y transeúntes La Catedral de Segovia ha confiado a B+Safe la cardiorpotección de sus instalaciones. El acuerdo contempla la instalación de un DOC (Desfibrilador Operacional Conectado) y la formación de 10 guías y personal del centro tanto en el uso de este equipo como en técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y Soporte Vital Avanzado. El equipo se ha instalado en el hall de entrada y gracias a su movilidad podrá ofrecer una respuesta inmediata ante un accidente cardiaco tanto en el interior del templo como en las zonas aledañas.

“La decisión de cardioproteger la Catedral -explica el Responsable de Comunicación del Templo- responde tanto a la demanda de los trabajadores del templo como al deseo de ofrecer una seguridad añadida a turistas, visitantes y transeúntes”. El pasado año casi 400.000 personas visitaron el templo. Además, la catedral acogió en 2018 más de 30 eventos como conciertos, exposiciones etc. y celebra una misa diariamente y dos los domingos y festivos.

Además del desfibrilador de la catedral, en la plaza existe otro en las instalaciones municipales y alguno de los vehículos de la policía municipal equipan desfibrilador “la suma de todos permitiría cardiproteger a cerca de 100.000 personas en una de las zonas más frecuentadas de la ciudad”.

“Paso a paso – comenta Nuño Azcona, CEO de B+Safe- Segovia se está convirtiendo en uno de los destinos turísticos mejor cardioprotegidos de España. Además de la catedral y las instalaciones municipales, hemos firmado recientemente un acuerdo con la asociación de hosteleros para dotar de desfibirladores sus instalaciones, que permitirá cardiorproteger toda la ciudad”.

Según datos del 2018 Castilla y León cuenta con 881 desfibriladores semiautomáticos (DESA) externos, una cifra que cuadruplica los instalados hace cuatro años. Castilla y León es una de las pocas comunidades autónomas que no disponen, todavía, de una legislación que obligue a su utilización en determinados espacios, lo que no impide que exista una enorme sensibilidad sobre la necesidad de cardioproteger los espacios públicos por parte de empresa e instituciones de todo tipo.

A pesar del progresivo incremento del número de desfibriladores instalados España, nuestro país está todavía muy lejos de los ratios de otros países, que multiplican de media por cinco los españoles.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.