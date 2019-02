Madzuli Agency define las 3 claves para mejorar el posicionamiento en Google

La suma de los resultados de la 3º, 4º y 5º posición tan sólo supone un 25% del total de los clicks de los usuarios. Madzuli Agency destaca la importancia de aparecer en los primeros resultados, puesto que 9 de cada 10 experiencias online se inician en los motores de búsqueda. Además del contenido, Madzuli Agency recalca como claves del éxito la necesidad de indexar el contenido, trabajar bien el dominio y apostar por una estrategia combinada de SEO y SEM Según el estudio The Value of Google Result Positioning, casi la mitad de los usuarios hacen click en uno de los 2 primeros resultados de búsqueda, mientras que la suma del 3º (11%), el 4º (8%) y el 5º resultado (6%) apenas alcanzan el 25% del total. Estos datos reflejan claramente que aparecer en los primeros resultados de las búsquedas de Google es fundamental. Madzuli Agency, agencia de marketing digital 360º, muestra cómo mejorar el posicionamiento en Google para poder ocupar un lugar de privilegio en los resultados.

“El nivel de competencia en el mundo digital es cada vez mayor. Las empresas son conscientes de que 9 de cada 10 experiencias online se inician en los motores de búsqueda, y por eso centran sus esfuerzos en escalar posiciones en las páginas de los buscadores”, señala Kevin Geets, CEO de Madzuli Agency. “Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que es un trabajo laborioso que requiere de tiempo para obtener resultados”, añade.

¿Qué hay más allá del contenido? Claves para ser el primero de la clase en Google

Los buscadores tienen un objetivo muy claro: encontrar las mejores páginas, que por lo general está relacionado con que el contenido sea el más útil y el más buscado por los consumidores. Sin embargo, la clave del éxito no consiste únicamente en crear contenido de calidad (aunque es cierto que es un factor a tener muy en cuenta), sino que las empresas necesitan trabajar otros aspectos para conseguir resultados.

Madzuli Agency destaca algunas de las claves para que las empresas puedan situarse en los resultados más altos de los buscadores:

Indexar: Ante la gran cantidad de información que hay en la web, los buscadores trabajan en indexar todo este contenido para que el acceso a la información sea sencillo y rápido. Por tanto, uno de los primeros pasos que se deben llevar a cabo en una web consiste en trabajar la arquitectura de su información, es decir, que todo el contenido de la web sea accesible en no más de 3-4 clics. Hacer la web más accesible ayuda a subir posiciones en el ranking de Google. Y no hay que olvidar configurar correctamente el archivo robots.txt para facilitar la función al buscador.

¿Qué hacer con el dominio y la URL? Muchas veces pasa desapercibido, pero dedicar recursos al análisis del dominio y la URL también ofrece resultados positivos a la hora de aparecer en los primeros puestos de resultados. Para ello, es importante conocer 2 siglas: EMD (Exact Domain Match) y TLD (Top Level Domain). En caso de que alguna de las keywords coincida con la marca, es muy recomendable abrir un poco el espectro de palabras clave centrándolo en algunos conceptos más generales o incluso en la propia url de la web. Por otra parte, la segmentación es fundamental, ya que se debe diferenciar y decidir entre centrarse en un público a nivel local (nacional) o búsquedas internacionales, ya que de ello dependerá que se utilice una terminación de domino u otra (.es o .com).

SEO y SEM: La optimización SEO es la clave para atraer visitantes a través de motores de búsqueda, un paso clave a la hora de mejorar la visibilidad a medio y largo plazo. Sin embargo, esta estrategia lleva más tiempo, por lo que, si se buscan resultados en un corto periodo de tiempo, es recomendable que se compagine esta estrategia con una campaña de SEM. La inversión en Search Engine Marketing permite colocar anuncios patrocinados en las primeras posiciones de los buscadores, aumentando así las posibilidades de incrementar las visitas a la web en menos tiempo.

“El mundo digital ofrece infinidad de oportunidades de crecimiento, pero para ello es necesario un conocimiento amplio de los procesos a llevar a cabo, así como las formas de optimizarlo”, indican desde Madzuli Agency. “En nuestro caso, ayudamos a crear páginas a prueba de Google para que nuestros clientes aparezcan en las primeras posiciones de los resultados y no pierdan oportunidades de negocio”, añaden.