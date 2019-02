El futuro de la moda pasa por la sostenibilidad, según Veganized Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 16:28 h (CET) El mundo de la moda se encuentra siempre en continua evolución. Con los últimos movimientos del sector, se comienza a observar un interés por la moda sostenible que va en aumento Según Francesco Morace, presidente de Future Concept Lab, un instituto especializado en las tendencias de mercado, dice que “la revolución va en la dirección de la sostenibilidad”.

La concienciación de una parte de la población, la exploración de nuevos nichos de mercado y la capacidad tecnológica actual han logrado que se esté viviendo un boom en la moda sostenible, con rasgos que presagian que ese interés por parte de muchas empresas y de clientes seguirá en aumento.

Desde hace unos años, han comenzado a surgir tiendas de ropa ecológica u orgánica que ofrecen productos de ropa vegana, los cuales ofrecen productos de marcas especializadas en ropa ética y ecológica.

Marcas textiles sostenibles como:

- Bleed

- Armedangels

- Karün

- Nae Vegan

- Feuerwear

- Xiro Atlantic Denin

Ven como sus resultados mejoran cada año y exportan internacionalmente, vendiendo en tiendas propias o multimarca.

Además, resulta relevante conocer que estos cambios han hecho que grandes multinacionales de la moda hagan cambios estratégicos y lancen al mercado nuevas líneas de producción enfocadas en la moda sostenible. Empresas como LEVIS o C&A, a través de sus líneas Levi's® Eco o Biocotton, producen ropa ecológica.

Entre los pros y los contras, destaca como contra, el precio. La producción del algodón orgánico es incluso 3 veces superior al algodón normal. Pero, a pesar de este elevado coste, el consumidor está cada vez más concienciado y demanda este tipo de productos de ropa de comercio justo.

A favor de la moda sostenible, se encuentra la mejora de la calidad de los trabajadores. La mayoría de estas empresas se encuentran registradas o disponen de sellos que autentifican que los productores son pagados acordemente.

También a favor, la reducción de la cantidad de residuos y la mejora de la calidad del producto, no tan influida por el fast-fashion.

Dirección:C/ Fernán González 3, 29005 Málaga

Teléfonos: 630 72 12 33

Email: info@veganized.es

Web: https://www.veganized.es/es/

