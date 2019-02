TRANSPORTES AGUSTÍN RIAÑO amplía su parque logístico impulsado por gas y mantiene la colaboración con CEDEC Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 15:13 h (CET) TRANSPORTES AGUSTÍN RIAÑO, S.A, es una de las principales empresas de transportes por carretera de la comunidad de Castilla-León. Ubicada en Cerezo de río Tirón (Burgos), es una empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el sector logístico español altamente especializada en el transporte de mercancías en basculantes y cisternas El objetivo principal de TRANSPORTES AGUSTÍN RIAÑO es lograr el mejor servicio para sus clientes, todo ello con la máxima calidad y seguridad en el transporte de mercancías, tanto a nivel nacional como en Portugal y Francia, donde realiza portes de todo tipo de géneros con especialización en pulverulentos como alimentarios, áridos, cereales, sulfatos, etc.

En este sentido y en su afán de mejora continua del servicio, innovación en el sector y respeto por el medioambiente, la empresa ha incorporado recientemente nuevas tractoras que no utilizan el gasóleo como combustible, sino que circulan con gas, reduciendo considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera y velando de una forma más eficiente por el medioambiente.

Además de su flota logística compuesta por basculantes, cisternas de pulverulentos y bañeras de aluminio, TRANSPORTES AGUSTÍN RIAÑO posee unas instalaciones de 3.000 m2 para almacenajes, pesajes y selección de cereales, así como una plataforma de 6.000 m2 destinados a la distribución de la carga logística.

En TRANSPORTES AGUSTÍN RIAÑO, son conscientes de que el sector de transporte demanda un hecho diferenciador con respecto al resto de competidores basado en la calidad de la prestación del servicio, un factor estratégico que constituye el mejor argumento frente a la competencia y que representa una garantía de éxito para el futuro de la empresa.

Colaboración con CEDEC®, S.A.

TRANSPORTES AGUSTÍN RIAÑO, S.A, lleva colaborando desde julio de 2015 con la empresa de gestión estratégica empresarial CEDEC®, Centro Europeo de Evolución Económica, S.A., líder europeo en gestión, dirección y organización de empresas familiares desde 1965.

La mejor organización de los recursos humanos, la optimización de los procesos de administración, la adecuación de los métodos productivos, la mejora de la acción comercial y el diseño de un plan estratégico adaptado, fueron las áreas de actuación en las que TRANSPORTES AGUSTÍN RIAÑO, S.A, y CEDEC® colaboraron para alcanzar las máximas cotas de Excelencia Empresarial, calidad en el servicio y el progreso y desarrollo en su mercado.

Sobre el GRUPO CEDEC®

CEDEC®, Centro Europeo de Evolución Económica S.A. es la empresa líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas familiares desde 1965. Su finalidad es poner al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes, optimizando así sus resultados empresariales y la consecución de la Excelencia Empresarial en todas ellas.

Su factor diferencial reside en su contrastada metodología de trabajo. CEDEC® trabaja con y para los empresarios con el objetivo de implementar de forma efectiva, en empresas familiares de cualquier tamaño, una gestión profesional y actualizada a través de la aplicación de técnicas y sistemas de trabajo propios.

Implantada en España desde 1971, el Grupo CEDEC® ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, en concreto más de 13.000 en España, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 100 de los cuales en España.

Con sede central en Bruselas, además de Barcelona y Madrid, la consultora estratégica para empresas CEDEC® tiene oficinas en París, Ginebra, Luxemburgo y Milán.

El trabajo y consolidación del Grupo CEDEC® como empresa especialista en la gestión estratégica empresarial, puede verse reflejado en numerosas opiniones y casos de éxito de empresas nacionales e internacionales que ofrecen, de forma desinteresada, su opinión sobre CEDEC® y que pueden ser consultadas en las diferentes webs de los países donde está implantada la empresa https://www.cedec.es/testimonials, así como comentarios visuales en su canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

