Information Builders, líder en el Value Index 2019 de Ventana Research

Su puntuación por delante del sector en manejabilidad, capacidad y fiabilidad le lleva lograr esta designación en tres categorías Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, anuncia que ha recibido la mayor puntuación general en Manejabilidad, así como unos sólidos resultados en Capacidad y Fiabilidad, lo que resulta en su designación como Value Index Leader en el Índice de Ventana Research 2019 sobre Analítica móvil y Business Intelligence.

Teniendo en cuenta que los trabajadores tienen cada vez más movilidad y se hacen más dependientes de los dispositivos móviles, incluso estando en la oficina, el Value Index 2019 de Ventana Research sobre analítica móvil y business intelligence tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a evaluar qué herramientas de BI y analítica soportarán mejor sus necesidades respecto a esos dispositivos en la actualidad y en el futuro. Para el Value Index, Ventana Research investiga y realiza una aproximación cuantificada para analizar 15 soluciones de distintos proveedores en una serie de categorías de evaluación, en tres de las cuales Information Builders ha sido designado Value Index Leader.

Information Builders ha obtenido la máxima puntuación general, de 86%, en Manejabilidad, resultando en su designación como Value Index Leader en esta categoría. Los criterios de evaluación de Manejabilidad son fundamentales para el éxito de un proyecto, ya que su función es asegurar que el producto cubrirá las necesidades "tanto de negocio como de TI en cuanto a instalación, despliegue y administración". Esto incluye la administración TI y el mantenimiento empresarial; las capacidades para el aprovisionamiento de seguridad, auditoría y conformidad; y requerimientos para licencias, suscripciones o mantenimiento.

Information Builders también ha sido denominado Value Index Leader, con una puntuación por delante del sector, en las categorías de Capacidad y Fiabilidad. El informe destaca la amplitud del abanico de capacidades móviles de Information Builders vía WebFOCUS, lo que permite a los usuarios finales interactuar con contenido analítico ya se encuentren online u offline. Esta aplicación complementaria a WebFOCUS BI y a la plataforma analítica de Information Builders da servicio a la aproximación híbrida de las organizaciones hacia BI y analítica, con experiencias de usuario enriquecidas y colaboración desde cualquier parte.

Para David Menninger, vicepresidente senior y responsable de investigación de Ventana Research, "el Value Index de Ventana Research evalúa el valor ofrecido por los proveedores y las soluciones de analítica móvil y business intelligence basándose en su capacidad para abordar las necesidades empresariales, más que en su oferta de simples funcionalidades y características, lo que supone importante distinción respecto a otros rankings del sector. Tras una cuidadosa evaluación de cientos de criterios, el índice de este año revela que Information Builders está entre los proveedores con más puntuación en el mercado para soluciones BI y analítica móvil, y ofrece las funcionalidades más sólidas para la gestión de esas soluciones".

Por su parte, Frank J. Vella, CEO de Information Builders, asegura: "No es una sorpresa que el business intelligence y la analítica móvil se estén convirtiendo en elementos cada vez más importantes en los programas de datos. Los equipos necesitan acceso a los datos para la toma de decisiones, no importa dónde o cuándo trabajen. Information Builders continuará ofreciendo soluciones que no solo cubran estos requerimientos de las empresas, sino que también se anticipen y soporten futuras necesidades del mercado y les ofrezcan datos fiables para sus analíticas a gran escala".

Descargar aquí una copia gratuita del Value Index 2019 de Ventana Research 2019 Value Index sobre Mobile Analytics y Business Intelligence.