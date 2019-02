Apoyo del Rey al poder judicial José Morales Martín, Palafrugell (Girona) Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de febrero de 2019, 16:43 h (CET) Las palabras del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, que tuvo lugar a principios de enero, confirman la voluntad del monarca en la firme defensa de las instituciones del Estado y de los valores constitucionales. El Rey de todos los españoles insistió en que el poder judicial tiene la plena legitimidad para garantizar la justicia y la convivencia entre los españoles, lo que supone una defensa del orden constitucional, tal como hizo también, unos días antes, en su discurso de la Pascua de los militares.



Felipe VI ha querido ofrecer un apoyo explícito a la independencia del poder judicial en un acto que, paradójica y discutiblemente, se ha celebrado en Madrid y no en Barcelona, sede de la Escuela de práctica judicial. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nuevos decretos leyes Jesús Martínez Madrid, Salt (Girona) Es un hecho Suso do Madrid, A Coruña Han desenmascarado la farsa Enric Barrull Casals, Girona Llega en mal momento Jaume Catalán Díaz, Girona Reflexiones de las próximas elecciones generales José-Tomas Cruz Varela, Málaga