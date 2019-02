FARO anuncia la más reciente e innovadora versión de BuildIT Construction 2019 Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 11:53 h (CET) Con funcionalidades mejoradas para aumentar la transparencia y lograr un ciclo de vida de construcción informado, la versión del Software BuildIT Construction 2019 proporciona nuevos flujos de trabajo y mejoras para la evaluación continua de proyectos, a fin de lograr un mayor control en Traceable ConstructionTM FARO® (NASDAQ:FARO), la empresa más prestigiosa del mundo en tecnología de medición y captura de imágenes 3D para metrología industrial y aplicaciones de construcción BIM/CIM, lanza al mercado la última versión de BuildIT Construction (2019).

Se trata de una solución de software de verificación integral que acelera los proyectos y minimiza el desperdicio al proporcionar a los profesionales de la construcción un ecosistema único de software diseñado para automatizar fácilmente varios flujos de trabajo de aseguramiento y control de calidad (QA/QC).

Paquete completo de análisis de tanques

Los ingenieros y gerentes de instalaciones pueden verificar con confianza que los tanques cumplen con las especificaciones de diseño durante la instalación inicial o el reacondicionamiento gracias al completo informe de análisis de tanques de BuildIT Construction 2019. Con diversas herramientas creadas para calcular las deformaciones de los tanques, los propietarios e inspectores pueden analizar varios tanques horizontales y verticales para determinar las desviaciones, calcular volúmenes reales y detectar rápidamente problemas críticos en la planta. La funcionalidad de deformación horizontal y vertical permite analizar la distorsión de la cubierta y la inclinación de la estructura rígida para garantizar que los tanques no se muevan ni se deformen fuera de sus tolerancias. La inspección de retícula permite un nivel más profundo de comprensión de estas deformaciones en una retícula de puntos abierta. Con el nuevo paquete de análisis de tanques, los propietarios e inspectores ahora tienen una solución integral para abordar numerosas clasificaciones de inspecciones.

Preparación de datos para proyección láser

BuildIT Construction 2019 ahora ofrece más flexibilidad para la preparación de datos de proyección láser. Así, el usuario puede realizar proyecciones, tanto estáticas como dinámicas, utilizando las capacidades de planificación para el ensamblaje de piezas en el taller o los resultados de análisis en el sitio de trabajo. Con BuildIT Construction 2019, las herramientas de verificación durante el proceso permiten a los usuarios comprobar la presencia o ausencia de un objeto mediante las capacidades de generación de imágenes del TracerSI. Se han desarrollado tres métodos de verificación: verificación de imágenes, verificación de puntos y verificación de contornos. Respectivamente, estos métodos muestran las diferencias entre un escaneo 2D y un escaneo de referencia, la distancia entre una característica (esquina u orificio) y su posición en el modelo CAD, y el porcentaje de contornos de una superficie CAD que se detectaron en el escaneo.

Mejora en la importación de escaneos láser FARO

Las múltiples mejoras en la importación de datos de escaneo de FARO Focus aceleran drásticamente la preparación de datos inicial. Ahora es posible extraer automáticamente esferas y tableros del ecosistema Traceable ConstructionTM de FARO durante o después de la importación, para reducir enormemente el tiempo de preparación de datos. Con un flujo de trabajo de datos optimizado, el análisis y las validaciones rastreables en el sitio se optimizan aún más.

Mejoras en la eficiencia del flujo de trabajo

BuildIT Construction 2019 ofrece varias mejoras para el flujo de trabajo que logran una mejor eficacia en todo el proceso de QA/QC. Los clientes pueden crear reportes personalizables con una administración de información práctica para visualizar mejor la información crítica extraída del análisis. Otras mejoras incluyen:

Hasta un 70 % de reducción en el tamaño de archivos para análisis y reportes.

Representación más rápida de nubes de puntos grandes debido a la mejora en los cálculos de representación en la nube.

La topografía generada ahora exporta automáticamente el posicionamiento de elevación correcto con etiquetas de texto al formato .dxf.

Los datos en los reportes son más fidedignos, lo que permite más detalles en las instantáneas de imagen.

El uso de imágenes como anotaciones mejora la generación de reportes.

Interacción con objetos durante la alineación manual con nuevos manipuladores.

El ocultamiento de datos mediante el recuadro de recorte permite una creación de vistas más fácil. Para obtener más información sobre la actualización del software BuildIT, visitar: https://www.faro.com/es-es/productos/construccion-bim-cim/buildit-construction/

Acerca de FARO

FARO es la empresa más prestigiosa del mundo en tecnología de medición 3D. La compañía desarrolla y comercializa software de generación de imágenes y equipos de medición asistida por ordenador al servicio de los siguientes mercados:

Metrología Industrial: medición y obtención de imágenes 3D de alta precisión y comparación de piezas y estructuras complejas dentro de los procesos de producción y control de calidad.

Construcción BIM: captura 3D de proyectos de construcción e instalaciones en condiciones originales para documentar estructuras complejas y realizar controles de calidad, planificación y conservación.

Seguridad pública e investigación forense: captura y análisis de datos reales del incidente in situ para investigar accidentes, crímenes e incendios, planificar la seguridad, y proporcionar entrenamiento en realidad virtual para personal de seguridad pública.

Diseño de productos: captura de datos 3D detallados y precisos de productos existentes, permitiendo análisis y rediseño CAD, diseño de productos post-venta y replicación de piezas antiguas.

Visión artificial 3D: visión 3D, para control y medición de la planta de producción a través de sensores 3D y soluciones personalizadas.

La empresa FARO tiene su sede global en Lake Mary, Florida. También cuenta con un centro tecnológico y una planta de fabricación que consta de aproximadamente 8.400 metros cuadrados en Exton, Pennsylvania, dedicada a investigación y desarrollo, fabricación y servicio de operaciones del FARO Laser Tracker y líneas de productos del FARO Cobalt Array Imager. Su oficina principal europea se encuentra en Stuttgart (Alemania) y su sede regional para Asia/Pacífico en Singapur. FARO dispone de sucursales en EEUU, Canadá, México, Brasil, Alemania; Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia; Turquía, Países Bajos, Suiza, India; China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Australia.

Más información en: http://www.faro.com/es-es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Baleares se mantiene con un alto índice de criminalidad y aumenta la demanda de abogados penalistas Se presenta el grupo Blue Barcelona La alta cocina belga aterriza en la II edición del Inspirational Chef Program en Tenerife BITO asistió a LogiMAT 2019 para actualizar tendencias y destacados del mercado logístico Atos presenta la solución de seguridad HORUS para vehículos conectados