Cómo ha de prepararse un candidato para afrontar con éxito la campaña electoral

miércoles, 27 de febrero de 2019, 15:45 h (CET) La proximidad de las diferentes convocatorias electorales de abril y mayo ha revolucionado la actualidad informativa de las últimas semanas. Para los diferentes candidatos supone todo un reto. Más allá de la defensa de los intereses de sus respectivos partidos políticos, algo con lo que conviven de forma habitual, cada uno de ellos deberá afrontar unos meses intensos de trabajo y viajes con sus agendas repletas de actos.



Mantener un estado de salud óptimo resulta básico para afrontar con éxito la campaña, dada la especial tesitura de jornadas maratonianas, nerviosismo, estrés, incertidumbre, propios de este período. Como explica el Dr. Juan A. Corbalán, director de la Unidad de Salud Deportiva de Vithas Internacional de Madrid, “la campaña electoral es el equivalente a una competición de fondo y, como tal, hay momentos de repechos, sprints, aceleraciones y etapas más descansadas. Lógicamente, el candidato tiene que saber adaptarse a la carga que va a tener que afrontar, de ahí la importancia de mantenerse en buena forma física”.



La presión a la que están sometidos los candidatos puede generar un exceso de estrés ante el cual es importante saber actuar. La Dra. Daniela Silva, especialista en Medicina Interna de International Medical Institute de Vithas Internacional de Madrid, afirma que “en situaciones de estrés nuestro cuerpo genera una respuesta adrenérgica. Esto quiere decir que produce una mayor cantidad de hormonas como la adrenalina y el cortisol. En exceso, estas hormonas pueden tener efectos perjudiciales en nuestro organismo, tales como la elevación de la presión arterial, elevación de los niveles de azúcar en la sangre e insomnio”. Es por ello que la especialista recomienda contrarrestar estos efectos con algunas intervenciones básicas: “Seguir una alimentación balanceada, consumir de 1,5 a 2l. de agua al día, evitar las bebidas energizantes y minimizar las que tengan cafeína y practicar actividad física y 10 o 15 minutos de meditación para contribuir a un mejor descanso”.



En este sentido, el Dr. Corbalán incide en la importancia de distribuir muy bien las horas de descanso o de no actividad: “Es fundamental asegurar un mínimo de horas de sueño. Aunque hablar de las 8 horas habituales será difícil en esta situación, hay que tener en cuenta que cuanto más durmamos, mejor”. Lo recomendable sería programar “pequeños micro-descansos, posiblemente de media hora, durante el día, en los que se intentará dejar la mente en blanco para disminuir el estrés y contribuir a la regeneración de nuestro organismo”.



Hablar para convencer Una parte fundamental de la actividad de los candidatos son las entrevistas, discursos y mítines, acciones diarias que implican el uso de la voz como instrumento de trabajo, de ahí la importancia de cuidarla para evitar que se produzcan disfonías por abuso o mal uso. Como señala Julio Ampuero, director del Instituto de Comunicación, Habla y Lenguaje, “la voz, el habla, es nuestro DNI. En ella se refleja el estado psicológico, anímico, físico, social, el estatus y credibilidad. Desde el punto de vista técnico hay que entrenarla para evitar patologías que acarreen una mala proyección, un déficit en emisión y, por tanto, una percepción del mensaje imperfecta y poco convincente”.



El dominio y control de las diferentes frecuencias que emite el sistema emisor tiene como misión captar la atención para convencer. “La percepción de un interlocutor de ritmo no excesivamente rápido, energía e intensidad justa y con una prosodia equilibrada es de una persona que domina la situación, que nos da credibilidad y cuyo mensaje es claro”, apunta Ampuero, que añade: “Cuanto más tiempo atencional tenga el receptor, más capacidad para convencer”.



Los candidatos, además, tendrán que dominar distintos registros para adecuar su mensaje a los diferentes foros a los que dirijan su discurso. “Asimismo, si el mensaje de un interlocutor emociona, se percibe como suyo, tendrán a un aliado para la causa. Para ello la atención debe ser el primer objetivo, y esto solo se consigue entrenando nuestro sistema fonador”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

