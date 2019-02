Atos presenta la solución de seguridad HORUS para vehículos conectados Comunicae

miércoles, 27 de febrero de 2019, 11:17 h (CET) Horus se integra fácilmente en un sistema de información existente, como la gestión de flotas y puede integrarse en un Centro de Operaciones de Seguridad (COS) para identificar comportamientos anormales e implementar las acciones necesarias para proteger servicios de la ciudad inteligente Atos, líder mundial en transformación digital, ha presentado su nueva solución de seguridad Horus para Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), una herramienta que garantiza la seguridad a las comunicaciones en vehículos conectados.

En paralelo a la evolución del mundo del transporte conectado, tanto los fabricantes de automóviles como los proveedores de las Smart Cities reclaman soluciones de seguridad escalables que puedan gestionar millones de objetos conectados y sensores de automoción.

La suite de seguridad Horus para ITS, que utiliza componentes de seguridad (V2XHSM) y certificados electrónicos Horus PKI asegura la confidencialidad y la integridad de en las interacciones del vehículo con el exterior (V2X). Además, adapta su actividad y genera certificados electrónicos de acuerdo a peticiones, permite administrar los costes de manera eficiente, a través de un sistema SaaS (Software-as-a-a-service) y arquitectura de nube híbrida, y ayuda a combatir eficazmente los ciberataques dirigidos a los servicios de Smart City.

El paquete de seguridad Horus se integra fácilmente en un sistema de información existente, como la gestión de flotas. Asimismo, puede integrarse en Centro de Operaciones de Seguridad (COS) para identificar comportamientos anormales e implementar las acciones necesarias para proteger servicios de la ciudad inteligente.

Según David Leporini, Director de Seguridad de Atos IoT, “La seguridad de los vehículos será la piedra angular de los servicios de ciudades inteligentes para mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico. La suite de seguridad Horus para ITS se ha creado para que los vehículos puedan comunicarse de forma segura con su entorno. También permite a las organizaciones administrar fácilmente sus costes de seguridad, escala y rendimiento de acuerdo con sus necesidades del mercado”.

Características técnicas de la solución de Atos

Horus basa en 3 elementos clave para dar respuesta a la creciente movilidad inteligente. La primera es la Confidencialidad, de manera que solo las partes interesadas autorizadas pueden acceder al contenido de los mensajes intercambiados en un entorno V2X. La segunda es la Integridad, que garantiza la confiabilidad de los mensajes intercambiados e impide su alteración. Finalmente, la suite ofrece máxima Disponibilidad y es escalable de forma nativa para responder a las solicitudes de entrega de certificados en un volumen masivo.

Más información en la página dedicada: https://atos.net/fr/produits/cybersecurite/digitalidentities/pki-for-iot

