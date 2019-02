La coalicción PP-PSOE gana a Pedro Sánchez

Por una diferencia considerable. Si, a día de hoy y según los datos de esta misma mañana, se enfrentaran una Coalición PP-PSOE con lo que representa Pedro Sánchez el resultado sería: PSOE-PP 660, Gobierno de Sánchez 200. Es lo que resulta al contabilizar la asistencia a los actos convocados por la Coalición PP-PSOE y al que protagonizaba una ministra del Gobierno de Pedro Sánchez.



La novedad política que ha saltado, explotado, con la publicación de un libro escrito por una Secretaria de Estado en favor del inquilino de la Moncloa tenía en las últimas horas dos consecuencias: La corrección del libro, hecha por una destacada socialista, en menoscabo de Pedro Sánchez frente a una colaboración entre PSOE y PP. Y la asistencia a dos actos en los que se puede contabilizar el apoyo que tienen Sánchez y la, dadas las circunstancias, posible futura coalición PP-PSOE.



La corrección al libro estaba en el diario El Mundo del 25 de febrero. Firmado por Soraya Rodríguez, ex-portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, apareció el artículo “Una cuestión de convicciones”. En él, la socialista corregía lo afirmado en el libro en relación con el conflicto en el PSOE cuando decidió echar a Pedro Sánchez de la Secretaria General del partido “¿Qué iba antes, nuestro país o el partido?...Algunos defendimos con honestidad lo que creíamos que era mejor para España. Una posición de convicciones, no de intereses personales... Una forma de gobernabilidad que evitamos entonces se convirtió dos años después en la mayoría de la moción de censura. La que ha estado sosteniendo al Gobierno durante los últimos meses. Los independentistas no pidieron nada para dar sus votos a la moción de censura, pero acabaron pidiéndolo todo para seguir prestando su apoyo... A la vista de lo sucedido en los últimos meses, parece que alguna razón podríamos tener los que dijimos que no se podía entregar a los partidos independentistas llave alguna de gobernabilidad”. En el artículo se critica a Sánchez frente a la Gestora Socialista que mantuvo al PP en el Gobierno. Pero su acción es compatible con la reivindicación del patriotismo de un socialismo que merece la defensa de los disconformes con la promoción de Sánchez a costa del interés nacional y la imagen de la organización socialista.



La posible coalición futura PSOE-PP apareció en un acto de Nueva Economía Fórum con el título Corredor Atlántico; La hora de Noroeste de España. Los protagonistas eran: El popular Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia. El socialista Javier Fernández, Presidente del Principado de Asturias. Y el popular Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de Castilla y León. Se trataba del Corredor Atlántico y promover su desarrollo. Los tres coincidieron en dos aspectos: Necesidad de infraestructuras para desarrollo del Noroeste y Centro de España y comunicación con Portugal y Europa. Y beneficio para toda España de un Corredor Atlántico que complete la expansión que propiciará el Corredor Mediterráneo en el Este de la Península.



Superados contenidos de discursos y respuestas a preguntas, entre los tres apareció algo distinto al hacer autonómico excluyente: Infraestructuras, puertos asturianos, nudos de Palencia y León. Es positivo que esto se tome como un Proyecto de Estado (decía Herrera, haciendo suyas las posiciones de sus compañeros de atril). Coincidimos en un modelo de Estado, los tres coincidimos en reivindicar la Transición (proclamaba Fernández). Aliados y no enemigos. Puntos de encuentro. Aquí estamos tres presidentes autonómicos, pero hay más: Castilla-La Mancha, Rioja y Aragón. Representamos al 53 % del territorio y a más de siete millones de españoles. No miren a la derecha. Al otro lado del conflicto catalán, hay quien trabaja. España es más que el puente aéreo Madrid-Barcelona. Hemos hecho políticamente normal lo que en la calle es normal, solucionar problemas. Es obsoleta la idea centro y periferia. Somos Estado y actuamos con responsabilidad de Estado (decía Núñez Feijóo antes de seguir, embalado y en una posición que parecía común) La estructura territorial no ha debilitado al Estado, el independentismo sí. Va contra el Estatuto de Cataluña, les estorba... España no puede avanzar sin todos. Por eso defendemos los corredores atlántico y mediterráneo... La defensa del corredor es de los tres. Sería demoledor para los intereses de España los males de una España hemipléjica.



Queremos seguir trabajando juntos y con el Gobierno. Es una buena señal que Ábalos hablara del Corredor Noroeste. La clave de estar los tres aquí es la práctica de unirse frente a problemas complejos... Nos une el trabajo, no las próximas elecciones. Herrera y Fernández tienen previsto irse de la actividad política. Lamentablemente. Somos artífices de una alianza que trasciende a los tres, sean quienes fueren los que nos sucedan. El noroeste es una tierra de fiar, pero si hay que crear problemas, puede hacerlo...



Sonaba tan bien que había que hacer la pregunta. Y se hizo: Tres presidentes de tres comunidades autónomas, del PP y PSOE, se han unido hoy en beneficio del Noroeste de España hablando de lealtad entre todos ¿Puede ser esto el adelanto de una unión PP-PSOE para España?



Hubo una respuesta positiva y tácita, no expresa. Elecciones. Retirada de Herrera y Fernández. Presencias y ausencias. Intereses ajenos. Y ausencia del aparato socialista en apoyo de Fernández. A esa hora Europa-Press celebraba un desayuno con ministra. ¿Cuál y dónde?, preguntó alguien. Hacienda. Hotel Intercontinental - respondieron .



Cubriendo el acto estaba el maestro González, don Pedro. Llamada para saber asistencia. 200 con ministra. Después consulta a Nueva Economía para ver los presentes en la puesta en escena de una posible coalición futura PSOE-PP. 660. Calculadora. Suma. 860. Y porcentajes: 23,26% oyeron a la ministra del Gobierno de Sánchez. 76,74% ante la coalición PP-PSOE. Conclusión: Según los datos, hoy, una Coalición PSOE-PP gana a Pedro Sánchez.