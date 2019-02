Ziran desarrollará la comunicación de FR-Tec Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 15:17 h (CET) Ziran se encargará de gestionar la relación con los medios y las redes sociales de la empresa de periféricos gaming y accesorios. España, Portugal, Italia, Holanda y Bélgica son los principales mercados en los que FR-Tec realiza su distribución. La marca nacional cuenta entre sus productos con licencias como Dragon Ball y WWE FR-Tec, empresa española dedicada a la fabricación de periféricos y accesorios de gaming, distribuye a través de Blade sus productos a nivel nacional y europeo en países como Portugal, Italia, Holanda y Bélgica. La marca, que tiene el ADN de conseguir soluciones profesionales accesibles al gran público, cuenta con productos caracterizados por la innovación tecnológica y una gran calidad-precio. Entre su gama de accesorios para jugadores destacan sus headsets de sonido estéreo con micrófono incorporado.

Ziran ha sido la empresa seleccionada para dar a conocer la marca entre los usuarios europeos y reafirmar la presencia en España, gracias a su experiencia en los sectores del hardware, la tecnología y el gaming, así como su red de contactos con agencias internacionales adscritas a Global PR Network, que facilitarán la implantación de la marca a nivel europeo.

Francisco Díaz, Director de Ziran afirmaba, “FR-Tec tiene un potencial de comunicación enorme. Son una compañía que innova en tecnología, gestión y diseño y que tiene un calendario de lanzamientos interesantísimo. Estamos muy felices de poder colaborar con ellos y nos consolida aún más en el liderazgo de la comunicación del ocio digital”.

Ziran ya realiza la comunicación de empresas vinculadas a los videojuegos como Blizzard, creadora de juegos como Overwatch o World of Warcraft, Bethesda (Skyrim, Fallout, Quake, Doom, etc), Riot Games o Square Enix (Final Fantasy XIV). Así mismo, también trabaja para NVIDIA, una de las principales marcas tecnológicas del sector. En la actualidad, es una de las agencias más activas en el terreno de los esports, responsable de la estrategia de comunicación de escuadras como Valencia FC eSports, ADA eSports y SESLeage.

El objetivo final de comunicación de la marca será dar a conocer la calidad del producto. Ziran utilizará para FR-Tec un amplio espectro de herramientas de comunicación, entre los que destacarán las colaboraciones con equipos e instituciones de deportes electrónicos y las acciones con creadores de contenido de los diferentes territorios objetivo.

FR-Tec es una marca española de periféricos gaming creada por Blade hace más de cinco años. Cuenta con distribución nacional e internacional, principalmente a nivel europeo. Entre sus productos destaca su gama de auriculares para juego y sus productos con licencias exclusivas de Dragon Ball y WWE a nivel internacional. Entre sus ventajas cuentan con diseño cuidado en sus productos y atención por la calidad, así como un precio competitivo, ya que la marca busca poder llegar a un público amplio y ser accesible. http://blade.es/

