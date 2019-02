Empresa experta en soluciones de geolocalización presenta las últimas tendencias del sector en el MWC 2019 Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 14:56 h (CET) La empresa tecnológica Atlantis desarrolla soluciones basadas en la localización GPS para facilitar la obtención de datos de interés sobre los recursos móviles de empresas y particulares Un año más, del 25 al 28 de febrero, Barcelona se convierte en el epicentro de la industria mobile con el Mobile World Congress 2019, cuya edición gira en torno a la conectividad inteligente y abordará temáticas como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (AI), el 5G y macro datos. El evento, que ya cuenta con años de bagaje en la capital catalana, es un escaparate internacional para startups, pymes y multinacionales, a la vez que permite dar a conocer empresas catalanas con soluciones de última generación como es el caso de Atlantis.

Esta empresa tecnológica de servicios ofrece soluciones con ingeniería y desarrollo propios especializados, sobre todo, en proporcionar valor añadido a la geolocalización. Mediante sus múltiples aplicaciones ideadas para empresas y particulares como: Atlantis Fleet, Atlantis Ganado o Atlantis Moto, transforman datos a tiempo real en información valiosa para sus clientes con la que éstos pueden optimizar el proceso de toma de decisiones, compartir nuevas experiencias, etc.

''Creamos valor para nuestros clientes desarrollando y aplicando la tecnología más innovadora bajo el concepto del IoE (Internet of Everything), así como ofreciendo nuestra experiencia en soluciones eficientes y fiables de geolocalización que ayudan a nuestros clientes a conseguir datos esenciales que se traducen en mejoras eficaces y duraderas para sus negocios'', apunta Ricard Soler i Kopp, CEO de la empresa.

Dentro del marco del Mobile World Congress, Atlantis está presente en el stand de Catalonia dando a conocer, entre otras soluciones, su última novedad que cubre una gran demanda dentro del sector de la ganadería: Atlantis Ganado o BrunApp. Se trata de un sistema de localización de ganado que pasta libremente en el campo. Éste funciona a través de un dispositivo que se fija en el collar del animal y que dispone de sensores incorporados y una App propia ajustada a las necesidades de ganaderos, cooperativas y empresas del sector. Esta herramienta permite, además del seguimiento en tiempo real, controlar sus movimientos, detectar patrones, controlar su salud y prever situaciones de riesgo.

