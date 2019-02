Ruanda comienza a utilizar drones para el transporte de sangre, según Uniservi Comunicae

martes, 26 de febrero de 2019, 11:45 h (CET) Más de 10.500 envíos ha efectuado una empresa dedicada al servicio comercial mediante este dispositivo Los drones en muchas ocasiones han sido usados en guerras con fines bélicos. Sin embargo, existen otras muchas utilidades que tienen un objetivo completamente distinto. Los drones pueden ser un elemento indispensable para salvar miles de vidas, siendo a día de hoy los cursos de drones una de las formaciones más demandadas. Es por ello que la empresa Zipline proveen a casi más de 11 millones de personas en Ruanda. Han pasado de necesitar cinco horas a unos veinte minutos. Todo ello permite en todo momento salvar gran cantidad de vidas en países que están en situaciones críticas, según ha informado el portal Uniservi.

El Gobierno de Ruanda han firmado un contrato con esta compañía para proveer casi en su totalidad a todos los hospitales del país. Solo les paga aquellas entregas que se han completado con éxito. Con un simple Whatsaap una enfermera o doctor pide a la compañía la cantidad necesaria de sangre. Ésta es acumulada en los almacenes donde evita contaminaciones a la vez que se prepara para ser enviada. Cuando el zip, nombre que recibe el dron, llega al hospital se le envía al profesional un nuevo mensaje informándole para su recogida.

Estos dispositivos tienen la capacidad de transportar 1,75 kilos, lo que se traduce como tres bolsas de sangre. Con más de 10.500 envíos a sus espaldas, Zipline se ha convertido en el servicio comercial de envíos mediante dron más rápido del mundo. Gracias a ello los hospitales de este país usan un 175% más sangre que antes. Ello se traduce no solo en una disminución de los costes sino también en un aumento de la esperanza de vida de los pacientes.

Estas múltiples aplicaciones no solo están teniendo gran éxito a gran escala, la escuela de pilotos de avión en Sevilla Aero2mil afirma que sus cursos de drones tienen cada vez una mayor afluencia. "Estamos observando un aumento de las matrículas promovido por la gran cantidad de salidas que a día de hoy tienen este tipo de sistemas", afirma uno de los múltiples dirigentes de la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.