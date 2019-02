Cuatro estrategias para incrementar las ventas a través de Instagram

Instagram, una de las redes sociales más populares del momento, implementó hace un año la función Instagram Shopping, que permite a los eCommerce incluir etiquetas con los precios de productos en las imágenes que sube, pero, más allá de eso, ¿cómo se pueden aumentar las ventas?



Trusted Shops, el sello de calidad líder para tiendas online, comparte cuatro consejos que pueden ayudar a incrementar las ventas a través de Instagram, una red social que cuenta, sólo en España con más de 13 millones de usuarios, según The Social Media Family.



¡Aumenta la creatividad y hazlo visualmente atractivo!

Instagram es, sin lugar a dudas, la red social más visual del mercado, por lo tanto, la imagen es lo que cuenta. Hazte con un buen equipo de diseño que establezca una estrategia para atraer a los usuarios (y compradores) hacia tu mensaje (y tu producto).



¡No copies y ganarás seguidores!

Si de algo están hastiados los usuarios es de cuentas iguales a otras. Por ejemplo, si eres un pequeño eCommerce de calzado deportivo, no intentes copiar lo que hacen las grandes marcas porque difícilmente conseguirás éxito. Busca tu hueco, hazte diferente y aplica la imaginación a tu negocio, y también a tu perfil de Instagram business.



¡El plan antes que la acción!

Es muy importante establecer una estrategia previa antes de comenzar a dinamizar tu cuenta de Instagram business. Sobre todo, debes darle importancia y si decides vender a través de la red social, es importante equipararlo a la venta a través de tu página web. Es por eso por lo que si has establecido una estrategia de venta para tu eCommerce tradicional también debes hacerlo para Instagram. Ten en cuenta que vas a competir con millones de profesionales y de usuarios acostumbrados a ver lo mejor de cada sector por lo que es aconsejable elaborar un plan de contenido, preparar los hashtags y asegurar una imagen uniforme.



Por supuesto, el uso de stories también merece un plan exhaustivo. Cuando una cuenta echa a andar, se debe utilizar para responder preguntas o anunciar nuevos productos o servicios. En el momento que la cuenta pasa de los 10.000 seguidores, ya se pueden añadir enlaces a las historias que lleven al usuario a la página de venta de cierto producto



¡Debes ser y parecer seguro!

Instagram no es un eCommerce, pero los usuarios deben exigir la misma seguridad en su compra que si lo hacen a través de una web convencional y es tu obligación como vendedor proporcionársela. Teniendo en cuenta que desgraciadamente hay cuentas falsas en la red social que intentan estafar a los usuarios, son muchos los que desconfían de comprar a través de Instagram. Además de establecer todos los parámetros de seguridad necesarios, debes parecer y demostrar que eres seguro. En este punto, lo aconsejable es mostrar el día a día, ser cercano y que el usuario vea la persona o personas que están detrás de la cuenta.



“Instagram es un canal de venta muy importante para los eCommerce y no debemos perderlo de vista, pero es cierto que no es tan sencillo como abrir una cuenta y esperar a vender”, afirma Jordi Vives, Country Manager de Trusted Shops España. “Es crucial, sobre todo, inspirar confianza en los usuarios y demostrarles la seguridad que hay en nuestra cuenta para que compren contentos y seguros de que el producto les llegará en tiempo y forma”, concluye Vives.