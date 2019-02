Hero lanza una Edición Limitada de sus confituras más icónicas Comunicae

lunes, 25 de febrero de 2019, 17:02 h (CET) Hero lanza al mercado una edición limitada de sus famosas confituras que incorpora etiquetas con un exclusivo diseño con mensajes positivos, así como divertidas ilustraciones. Para coleccionar, regalar, o simplemente para disfrutar de una manera diferente de la confitura favorita cada mañana, Hero animará los desayunos e invita a empezar el día con una sonrisa disfrutando del sabor de siempre Esta llamativa colección ya está a la venta por tiempo limitado en los puntos de venta habituales, además de en la tienda online de la marca. En total se distribuirán más de 1 millón de frascos de los sabores preferidos por los consumidores: fresas, melocotones, arándanos y frambuesas.

“Soy muy fan de que me unten en el pan”; “Desde que amanece me apeteces”; “Contigo todo sabe mejor” y “Empieza el día con alegría”, son los simpáticos mensajes con los que Hero ha querido sorprender a los consumidores.

La campaña digital

Este lanzamiento irá apoyado por una novedosa campaña en medios digitales. Con el objetivo de acercar las confituras a un público más joven, han creado divertidos gifs animados basados en las divertidas ilustraciones presentes en las etiquetas de esta edición limitada. Estos gifs estarán disponibles a través del perfil de Hero en Giphy y se podrán utilizar para alegrar las mañanas a familiares y amigos, tanto en redes sociales como a través de WhatsApp.

La campaña se completará además con una activación de influencers nacionales que además de publicar la novedad de Hero en diversos formatos, dinamizarán estos gifs a través de Instagram Stories, mostrando su utilización y animando a sus seguidores a viralizarlos entre sus conocidos.

La importancia del positivismo en el día a día

Hero continúa apostando por el optimismo, invitando a los consumidores a empezar el día con algo bueno. Porque un desayuno cargado de energía, y mejor si es compartido, puede ser un arma infalible para convertir cada día en un gran día.

Regalar buenos días es natural

En su compromiso de responder a las necesidades del consumidor y acercar lo mejor de la naturaleza cada día, hace un año Hero mejoró sus recetas, elaboradas con tan solo 4 ingredientes: fruta, azúcar, zumo de limón y pectina de fruta, y siguiendo el proceso de elaboración tradicional al baño maría, como se ha hecho siempre en casa. 100% natural, sin conservantes ni colorantes.

Descubrir más acerca del proceso de producción de las confituras Hero.

Conocer las mejores recetas Hero en “El Taller de las Confituras”.

Acerca de Grupo Hero

El Grupo Hero está presente en más de 15 países y exporta sus productos a los 5 continentes. En España cuenta con más de 90 años de experiencia y tiene su sede en Murcia. Hero es líder en alimentación infantil y en confituras, además tiene una amplia gama de barritas de cereales, zumos y conservas, entre otros.

Para más información:

HAVAS PR

T. +91 456 90 90

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.