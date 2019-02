El CD Sigüenza no puede con el Balona Conquense, líder de la competición Comunicae

lunes, 25 de febrero de 2019, 16:41 h (CET) Los seguntinos viajaban a Cuenca con la esperanza de dar la sorpresa contra el líder, el Balona Conquense. El CD Sigüenza aguantó con el 0-0 en el marcador hasta el minuto 43 de la primera parte. Este gol, de los denominados sicológicos, no amedrentó a los jugadores de Chema Mayor que siguieron intentándolo todo en la segunda parte. El líder sentenció el partido, aprovechando que los visitantes estaban volcados en ataque, con dos goles más en los minutos finales del partido La visita al campo del líder era muy esperada por parte de los seguntinos. Por ello, parte de su afición se desplazó para apoyar al equipo en un duelo tan complicado. El CD Sigüenza confiaba en sacar algo positivo contra el líder, el Balona Conquense, aunque sabía de la dificultad que entrañaba el partido contra un equipo muy fuerte y sólido. “Para nosotros, era más que un partido, una prueba para comprobar nuestra capacidad como equipo. Salíamos de Guadalajara, a una capital de provincia, se nos antojaba un reto en todos los sentidos competir contra un conjunto hecho para ascender”, analizaba Chema Mayor.



Los seguntinos saltaron al campo de la Beneficencia planteando una buena defensa que no permitió la fluidez en la circulación del balón del equipo local. Aunque la iniciativa fue del Balona, fue una primera parte muy igualada, donde las ocasiones se alternaron en ambas áreas. Al filo del descanso, en el minuto 43, en un despeje errado de los seguntinos, llegó el gol de los conquenses, obra de Juan Bautista Lucas. Un jarro de agua fría para los de Chema Mayor que se fueron al vestuario con un gol en contra tras haber competido de igual a igual con el líder en esta primera parte.



En el segundo periodo, el CD Sigüenza impuso un ritmo muy alto, con la incorporación de hombres de refresco. Poco a poco, el Balona se encerró atrás, mientras los seguntinos trataban de empatar colgando balones aéreos y en segundas jugadas. Con los visitantes volcados en el área rival, asumiendo muchos riesgos con una defensa de sólo tres jugadores, llegó la jugada polémica que rompió el partido, el gol del jugador del Balona, Juan Bautista Lucas, en el minuto 89, en posible fuera de juego. “Protestamos mucho esa jugada porque vimos muy claro que el jugador conquense estaba adelantado respecto a nuestra defensa” aclara el técnico seguntino. Como consecuencia de las reiteradas quejas fue expulsado un jugador del CD. Sigüenza.



Tras esta jugada, los conquenses respiraron muy aliviados, “ya que llevaban toda la segunda parte perdiendo tiempo, aspecto que el árbitro no amonestó por la reiteración. De juego real en este periodo sólo se jugaron unos 20 minutos”, reclama Mayor. El CD Sigüenza bajó los brazos y los conquense sentenciaron definitivamente el encuentro con otro gol más de Rafael Langreo en el minuto 90, que ponía el 3-0 definitivo en el marcador.



Con esta derrota, el CD Sigüenza desciende a la cuarta posición de la clasificación, superado por el Azuqueca B, que se sitúa un punto por encima. Se amplia bastante la distancia de los seguntinos con los dos primeros, Balona Conquense y Almoguera, que disponen de una ventaja de 11 y 6 puntos, respectivamente. La próxima semana, los de Chema Mayor juegan en La Salceda contra el Jadraque.



Por su parte, los juveniles del Sigüenza perdieron su último partido y no consiguieron clasificarse para el play-off final. Ahora jugarán la segunda fase de la liga con los siete últimos clasificados.

