La Inteligencia Artificial permite a fintechs y financieras evaluar a sus clientes y a los que no lo son

lunes, 25 de febrero de 2019, 15:34 h (CET) El objetivo principal de AIS KnowU pasa por mejorar la evaluación del riesgo, al disponer de modelos realmente discriminantes con los que evaluar a clientes vinculados, poco vinculados o incluso a no clientes. La herramienta permite a entidades financieras de crédito y fintechs ofrecer los productos, financieros y no financieros, que más puedan interesar a cada usuario, sea o no cliente, favoreciendo también su estrategia de fidelización y vinculación a través de la venta cruzada La consultora AIS Group ha lanzado AIS KnowU, una solución que, partiendo de la información bancaria, financiera y de consumos del cliente -y contando con su autorización-, permite calcular mediante algoritmos de Inteligencia Artificial su perfil de riesgo, su capacidad de pago y definir estrategias comerciales personalizadas para él.

“Numerosas fintechs y financieras experimentan una elevada tasa de denegación de operaciones de crédito, y lo que es peor, una altísima tasa de mora entre las operaciones concedidas”, dice José Manuel Aguirre, director comercial de AIS. El objetivo de AIS KnowU es brindar un conocimiento mucho más amplio de cada cliente, independientemente de su grado de vinculación con la entidad, de modo que el proceso de concesión sea mucho más preciso y rentable. “Esto quiere decir ser capaz de discernir entre los perfiles de buenos y malos pagadores, de cara a reducir la tasa de denegación, si así se desea, pero sobre todo, a reducir la tasa de morosidad”.

Cómo funciona

A través de la agregación de las cuentas de AIS KnowU, la entidad puede captar todos los datos relativos no sólo a las posiciones y movimientos de sus cuentas corrientes, sino también de sus tarjetas de crédito, de sus fondos de inversión, de sus acciones, de sus préstamos, de sus depósitos, hipotecas, etc., para procesarlos mediante un motor que calcula el perfil de riesgo y de hábitos de cada usuario. De ese modo, la entidad conoce a cada usuario, incluso sin que sea cliente efectivo, tanto como a un cliente propio.

“Por supuesto, el acceso a las cuentas de los usuarios se realiza sólo con su autorización”, aclara Aguirre. Ni la información ni las claves de acceso son almacenadas, guardándose sólo los cálculos realizados con los datos.

La consecuencia de disponer de toda esta información es que puede realizarse un mejor análisis de riesgo y contar con modelos de evaluación de solicitudes de crédito realmente discriminantes con los que examinar las peticiones de clientes vinculados, poco vinculados o incluso de no clientes. “De este modo -indica Aguirre- si la entidad decide mantener su volumen de negocio, reduce su nivel de morosidad, y si opta por mantener el nivel de morosidad, ve crecer su volumen de negocio”.

Otro punto a tener en cuenta es que el uso de AIS KnowU consigue reducir sustancialmente los tiempos para completar el proceso de onboarding, que puede realizarse en minutos. Esta agilidad en el proceso, sumada al hecho de que no haya que solicitar tantos datos y documentación al usuario como con los métodos tradicionales, se traduce en un notable descenso de la tasa de abandono.

Por otro lado, el proceso de agregación de cuentas y procesamiento de datos es, aparte de rápido, 100% seguro en cuanto a la veracidad y la confidencialidad de información obtenida. “La calidad de datos está garantizada y, además, al disponer de mayor información se reduce el fraude, pues el sistema se nutre de información a tiempo real”, añade el director comercial de AIS Group.

AIS KnowU tiene dos módulos principales, un categorizador, que sirve para conocer mejor al usuario a través de su información financiera, y un módulo de modelos de evaluación de crédito. Este último que puede trabajar tanto sobre modelos tradicionales como sobre modelos Machine Learning, que tienen un poder predictivo mucho mayor.

Captar y fidelizar

Más allá de calcular el perfil de riesgo de las personas que solicitan los créditos, fintechs, financieras e incluso bancos pueden servirse de AIS KnowU y del conocimiento que brinda sobre los clientes, independientemente de su grado de vinculación, para potenciar la captación de negocio y la fidelización de los clientes. Este conocimiento posibilita la aplicación de inteligencia de cliente para que las entidades puedan ofrecer fácilmente y de manera personalizada los productos, tanto financieros como no financieros, que más puedan interesar a cada usuario, fortaleciendo así su vínculo a través de acciones de venta cruzada.

De cara al usuario, la principal ventaja es que ya no debe recopilar ni adjuntar documentos, simplificando el proceso y ahorrando tiempo.

Operaciones con empresas

José Manuel Aguirre revela que AIS KnowU es por el momento una solución orientada a las operaciones con personas físicas, pero “conscientes de lo valiosa que puede resultar también con los clientes empresa, trabajamos en un nuevo desarrollo para incluirlos lo antes posible.” De este modo, podrá calcularse el perfil de riesgo de las empresas no sólo a través de un análisis tradicional de balances y cuentas de resultados, sino con su información transaccional. “Esto nos proporcionará una visión más de movimiento que de foto fija a una fecha concreta”.

Más detalles sobre AIS KnowU en https://www.youtube.com/watch?v=ZKNzEjMVAwQ

Acerca de AIS Group

AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Su especialidad es generar valor a partir de los datos. Para ello desarrolla sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización estadística para previsión, matemática para optimización, así como en el uso de técnicas Big Data y Machine Learning.

Entre sus principales líneas de negocio está la gestión del riesgo de crédito y la transformación digital de la banca, la construcción de modelos de orientados a marketing (propensión de compra, venta cruzada, recomendación de acciones comerciales), el cálculo de indicadores sociodemográficos y en general todo aquello que suponga transformar datos en conocimiento para alcanzar los objetivos de negocio de las entidades o mejorar el servicio de las administraciones a los ciudadanos, como en los aspectos relacionados con smart cities.

AIS Group lleva desde 1987 trabajando en España y en otros 15 países en el mundo, especialmente en América Latina. Entre sus clientes se cuentan entidades como Grupo BBVA, Solvia, Banc Sabadell, CaixaBank Consumer Finance, LoanBook y Generali.

