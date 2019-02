Los errores más comunes en los enlaces de las webs, según Mk Resultados

Los especialistas en posicionamiento web en Sevilla analizan las principales causas de fallo Desde el portal Uniservi han querido destacar la importancia de introducir enlaces en una publicación. Estos backlinks son un factor básico en el posicionamiento Web en Sevilla. Dan lugar a una mayor autoridad del lugar y por lo tanto, mejoran su posicionamiento. Una herramienta de SEMrush ha analizado más de 15.000 millones de enlaces para extraer los casos más destacados de errores en los enlaces utilizados de la web.

En primer lugar, los enlaces internos y enlaces rotos están casi en la mitad de los lugares analizados. Esto afecta de forma positiva, dando lugar a una mala calidad en el posicionamiento. En el caso de los últimos también impide que la audiencia pueda percibir la página de la mejor forma posible.

Muchos lugares tienen fallos con las redirecciones, sobre todo con las permanentes. En el caso de los motores de búsqueda toman las redirecciones temporales como indicio de continuación de indexación de la página nueva y antigua hasta que se genere la original. Pero en el caso de las permanentes puede llegar a que los bots dejen de rastrear el sitio antes de que indexen las páginas importantes.

A su vez, más del 80% de los sitios web tienen páginas huérfanas en el sitemap. Se trata de páginas que no tienen contenido de calidad y agotan parte del presupuesto de rastreo de la web. Especialista como Más que resultados afirman que lo mejor en estos casos es analizar si la página es de valor. En el caso de que no tenga ningún objetivo, lo mejor es que no esté indexada y por tanto que se elimine.

También es muy usual pensar que cuanto más clicks tenga que hacer el usuario, más implicado se sentirá. Esto no es así, ya que tanto para él como para los rastreadores tener el contenido de forma fácil es básico.

Por último, para tener un buen posicionamiento web en Sevilla se aconseja sobre todo tener cuantos más enlaces internos entrantes mejor. De esta forma estará insertado contenido importante, siempre asegurando que funcione correctamente el enlace.