Pedro Sánchez y la firmeza de sus convicciones

Nada más ver la luz el Manual de Resistencia de nuestro, nunca bien amado, Presidente Pedro Sánchez, recibí en mi móvil un PDF con el texto completo del mismo.



No, no se escandalicen porque diga que los españoles no lo amamos todo lo que se merece. Eso es lo que él considera, pues en su mente, en la que no caben otros pensamientos que los que le dicta su desmesurado egoísmo y su inconmensurable egolatría, tiene la idea fija de que los españoles no valoramos todo lo que hace por nosotros y los desvelos que le causamos.



Por cierto, sólo pude leer del referido panfleto la introducción, ya que no he logrado volver a consultarlo, para deleitarme con la enjundia que, al parecer, derrocha, y la inefable sabiduría, según tengo entendido, que en él se malgasta.



Pienso que quizá haya sido retirado, por los que tanto saben sobre las redes sociales, para que este pobre hombre no sea más ridiculizado por todas las mamarrachadas que en él se vierten.



Posiblemente sea muy mal pensado, pero ya conocemos el refrán español sobre “el pensar mal”.



Bueno, entremos en harina. En el prólogo, manifiesta quien lo ha escrito que lo que es más digno de admirar de Pedro Sánchez es la “firmeza de sus convicciones.” ¡Bravo! ¡Bien, muy bien! ¿Acaso la persona que lo ha escrito y prologado conoce suficientemente a nuestro ínclito Presidente?



Honradamente considero que no, ya que si tal ocurriese, no se atrevería a efectuar tal afirmación.



Mi propósito no es señalar una por una las contradicciones que él mismo ha rectificado desdiciéndose de su palabra.



Sólo espigaré algunas. Las más sobresalientes:



Tras producirse la moción de censura a la que se presentó sin ningún programa político que sustituyese al llevado hasta entonces por Mariano Rajoy, manifestó que inmediatamente convocaría elecciones.



Vamos camino de los nueve meses de gobierno de este advenedizo y ¡por fin! las ha convocado, a pesar de haber manifestado públicamente que agotaría la legislatura, que podríamos esperar sentados, y que éstas no tendrían lugar hasta 2020. Sinceramente los españoles te agradecemos este enorme sacrificio.



En otra ocasión manifestó: “Me propongo dar al Parlamento la centralidad que se merece y limitar al uso del decreto ley”. Pues bien, en los meses que viene ejerciendo el desgobierno de España, ha aprobado más decretos ley que Mariano Rajoy en los dos años y medio que estuvo al frente de la Moncloa. Fiel a su palabra ¿verdad?



También se ha mantenido firme de su política migratoria de los brazos abiertos para recibir a los más de 600 desplazados del Aquarius, enfrentándose abiertamente al Primer Ministro italiano (Italia pertenece a la UE ¿no es cierto?), ha pasado a la expulsión exprés en 60 días. ¡Viva la coherencia!



Dicho por Fernando Grande Marlasca tras el segundo Consejo de Ministros del Advenedizo para acabar con el alambre y las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla: "El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la dignidad humana. Se tiene que mantener la seguridad en la frontera sin herir a las personas". Pues bien, el mismo Ministro del Interior ha manifestado recientemente: “Se incrementará la altura del vallado en un 30% alcanzando los 10 metros en aquellas zonas por las que se han producido más entradas”. Esto es firmeza de convicciones, ¡sí señor!



Negaba el efecto llamada por el asunto del Aquarius y ya hemos visto el resultado.



Esta decisión unida a la de extender todos los derechos sanitarios a los inmigrantes sin documentación en España ha provocado un efecto llamada que ha multiplicado la llegada de pateras a España, y el número de muertos de los que no han logrado arribar a nuestras playas.



Consideremos brevemente la gratuidad de los servicios sanitarios a todos los inmigrantes.



Este Pedro Sánchez, un arribista de la política, se ha encontrado, sin partirlo ni probarlo, como se dice en mi tierra, con una España próspera, con un crecimiento envidiable y con un peso específico en el concierto de las naciones. En estas circunstancias, como dirías los latino hablantes, ha querido que, aquellos que no han hecho nada por conseguir este estado de bienestar, disfruten del mismo, en detrimento de quienes han pasado toda su vida sacrificándose, trabajando y estudiando (en muchos casos, al mismo tiempo), para lograr esta España próspera de la que hoy gozamos.



A ver si se entera este intruso de que esta prosperidad con la que él se ha topado, la han conseguido lo niños de las posguerra, los que pasaron hambre y calamidades sin cuento y que, a partir de los años sesenta del siglo pasado, lograron la prosperidad y el bienestar del que hoy gozan todas las generaciones que han venido detrás, y también aquellos que no han hecho nada por lograrlo, es decir, los que han arribado de fuera, con lo que se llega a un agravio comparativo. Por ello la pregunta es: ¿por qué los que no han hecho nada por la prosperidad de España, tienen que gozar de lo mismo que yo he conseguido tras cuarenta o cincuenta años de esfuerzo y sacrificio?



Como un mal capitán de barco los golpes de timón y bandazos de Pedro Sánchez son constantes. Se desdice más que se dice.



Ya dije que no iba a exponer todas las contradicciones en las que ha caído, pues enumerarlas sin omitir alguna, sería el cuento de la haba que nunca se acaba.



Quien tenga más interés en conocerlas podrá consultar las hemerotecas o los Diarios de Sesiones del Parlamento y dará cumplida satisfacción a su curiosidad.



Otra hazaña que hay que publicar con sonido de tambores y trompetas inigualable por los héroes más esforzados, es la del cambio del colchón de la cama de la Moncloa aduciendo para ello, según dice que la manifestó a su esposa que lo hacía porque dos que duermen en el mismo colchón se vuelven ella misma opinión.



¡Vamos a ver Pedro que no te enteras!.Esta es otra de tus “paridas” en las que haces alusión a algo sin tener conocimiento de ello, como que Manuel Machado era de Soria.



El refrán es: Dos que duermen en un colchón, se vuelven de la misma condición.



Mira, Pedro, no es lo mismo condición que opinión, condición es forma de ser, es decir que dos que duermen juntos, al final tendrán la misma forma de ser, o comportamiento, aunque no piensen lo mismo. Opinión es manera de pensar.



Además, para ello han de yacer juntos. ¿Acaso te acostado en la misma cama con Mariano Rajoy? ¡Uy, uy, uy!



Además los mismos trabajadores que cuidan del palacio de la Moncloa han manifestado que la muda de cosas tan personales como son el colchón y las sábanas se lleva a cabo inmediatamente antes de que arribe el nuevo inquilino.



Te amas tanto a ti mismo que eres un Narciso redivivo que, al igual que el de la leyenda griega, quien al contemplarse en un charco del bosque, se encontró tan bello que se enamoró de si mismo y se convirtió en la flor que hoy conocemos.



¿En qué flor te convertirá Pedro? ¿Acaso en la de un cardo borriquero?



Para fomentar su egolatría no duda en alardear de su trato con Felipe VI, manifestando la “complicidad” que tienen y decir, como si un amor a primera vista, se tratase: “Nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo”



Sánchez, te gusta tanto el autobombo y el incienso que el Botafumeiro, con lo grande que es, no es suficiente para colmar tu egolatría.



Bueno, Pedro, mejor lo dejo, porque seguir con tus contradicciones, tus meteduras de “pata” y la continua desconfianza en ti mismo (¿tendrás algún problema psicológico?), sería como la Historia Interminable.