Los animales también buscan el calor del hogar en invierno

Durante los meses de calor es común que en cualquier hogar aparezcan distintos tipos de insectos, como moscas, mosquitos y quizás alguna que otra pequeña araña. Sin embargo, y como indican desde Ecoambiente Sanidad Ambiental, “los animales e insectos causantes de plagas no tienen un comportamiento muy distinto al de las personas, por eso, durante el duro invierno, buscan refugiarse en lugares cálidos que poco o nada tengan que ver con la calle”.



Y si las personas permanecen en su hogar para resguardarse del frío, ellos, ahora que han encontrado un lugar cálido donde guarecerse, también lo harán. Esto, que es de lo más lógico, por otra parte, puede traer consigo un problema para los moradores de la casa, y es que, si se reproducen, acabarán causando una plaga que haga necesaria la presencia de profesionales.



Pero, ¿cuáles son las plagas más comunes en los hogares españoles durante el invierno?



-Termitas: estas incansables devoradoras de madera permanecen ajenas a la época del año, no les importa que haga frío o calor. Lo que sí debemos tener claro es que trabajan en grupo, de tal modo que donde hay una, encontraremos a cientos.



-Ratas: su anatomía les permite pasar por lugares imposibles a la vista del ojo humano, alcanzando con facilidad la cálida meta que buscaban.



-Chinches de cama: al igual que ocurría en el caso de las termitas, a estas chinches tampoco les importa la época del año, siempre encontrarán una temperatura agradable dentro del hogar.



Desde Ecoambiente Sanidad Ambiental comentan que “a muchas personas les gusta recibir visitas en casa, sin embargo, es posible que estas visitas no sean las más agradables, especialmente en el caso de los roedores, ya que son muchas las personas que dicen sentir auténtico pánico ante la presencia de los roedores. En ocasiones la presencia de estos animales en los hogares es esporádica, sin embargo, nunca está de más contar con profesionales que garanticen que no se trata de una plaga o en caso de que así sea, que solucionen el problema antes de que alcance una magnitud mayor”.