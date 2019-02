Cafés van salvando vidas Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 23 de febrero de 2019, 09:59 h (CET) El café lo necesito, sino muero de bajón,

la tensión arterial se me va a los suelos y me desmayo.



RICO CAFÉ, toda la vida tomé.



No hay sustituto salvando, por eso y sólo éso

tomo tantos de tantos y tantos, sin otro significado,

que este que es el único exacto.



No marearne ni caerme en el trabajo, calle o paseos largos.



...........

Dedicada a mi gata atigrada gris, Lourditas, de doce años.

