Platmilum revoluciona el mercado estético en España con la biomesoterapia no invasiva

viernes, 22 de febrero de 2019, 16:17 h (CET) Cada vez es mayor el segmento de la población que consume productos de belleza, productos estéticos y que buscan innovación tecnológica para el rejuvenecimiento. Cada vez más son las mujeres y hombres que apuestan por un rostro luminoso y joven más allá de la edad Entre las empresas de mayor prestigio, Platmilum https://www.platmilum.es está siendo una de las más demandadas y que esta, sin duda, revolucionando el mercado. La firma con más de 15 años de presencia en el sector, es conocida como el tratamiento líder de Bio Mesoterapia no invasiva. Que permite una piel bella y joven sin agujas ni sufrimiento.

Debido a la fidelidad que depositan los usuarios en este método regenerador, estimulación y biorevitalización de la piel, a base de productos naturales, actualmente, la compañía está presente en Barcelona, Girona, Lloret de Mar, Sant Vicent de Calders, Alicante, Tarragona, Baleares, Zaragoza y Navarra, Madrid y tiene altas proyecciones de extenderse.

Platmilum diseñado con tecnología inteligente nanomolecular y a base de extractos botánicos de plantas, flores, cortezas y raices y 25% de Acetyl Hexapepide-8 (Argireline) como principio activo; es un tratamiento de Biomesoterapia No Invasiva que regenera y restaura la célula y señala al propio sistema orgánico como producir la química natural que hace que la piel se mantenga joven y vital.

El sorprendente y reclamado producto es un extracto natural botánico subministrado en ampollas que se aplica mediante Air-Brush. Esta técnica se usa para trabajos de alta calidad, detalle y precisión en cosmética y belleza y conseguir sesiones impecables de manera uniforme en poco tiempo. Con resultados inmediatos, sin dolor ni efectos secundarios. Se dice que es oro líquido para la piel porque realmente nutre y alimenta desde dentro a un nivel muy profundo y trabaja aún después de aplicado retrasando las señales de envejecimiento y aportando tersura. Se frena directamente el proceso de envejecimiento de la célula.

Contiene EGF que es una sustancia de naturaleza proteica, que junto con las hormonas y los neurotransmisores desempeñan una importante función en la comunicación intercelular. Esta actividad es importante en la cicatrización de heridas, que regenera la piel y la mantiene joven y sana.

El secreto de Platmilum es por su composición en EGF. Lo que significa que tiene una capacidad para influir sobre una amplia variedad de células epiteliales, hepatocitos y fibrolasto. Esta actividad es importante en la cicatrización de heridas, que regenera y mantiene una piel joven y sana y previene de los efectos del envejecimiento.

A su vez, contiene 18 ingredientes milagrosos. Cuyas funciones son: rejuvenecer, reparar, regenerar, oxigenar e hidratar, todo en una única fórmula. Gracias a sus componentes anti-bacterianos, calmantes, hidratantes, anti radicales y protectores.

Cuando se aplica a la piel de la cara y el cuello, relaja los músculos limitando temporalmente la producción excesiva y la liberación de neurotransmisores que inician y controlan la intensidad de las contracciones musculares faciales. Si los músculos se relajan, la piel se relaja y se aplasta, reduciendo la aparición de arrugas.

Por ello son muchos los clientes que demandan su efecto Flash. Que afecta en contorno de ojos, pliegues naso labiales, líneas de expresión y mejora en la textura de la piel.

