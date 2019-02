Ogury anuncia importantes actualizaciones para su Consent Manager Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 16:14 h (CET) Fair Choice una herramienta de Consent Manager, marca el inicio de una nueva era en la que los usuarios de móviles tienen el control total de sus datos y pueden elegir usarlos como moneda de cambio para acceder a contenido de calidad Ogury, una compañía de tecnología especializada en Mobile Journey Marketing (MJM), ha anunciado hoy el lanzamiento de Ogury Consent Manager para fortalecer su Mobile Journey Marketing Cloud. Ogury Consent Manager incluirá ´Fair Choice´, una importante novedad que cambiará las reglas de juego al brindar a los usuarios una alternativa de poder pagar con sus datos el acceso a contenido de calidad.

Con el aniversario del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA, por sus siglas en inglés) en el horizonte, gestionar el consentimiento de los usuarios nunca ha sido un tema tan importante para las organizaciones que manejan datos. Para los editores de aplicaciones, esto significa recibir el consentimiento explícito del usuario para todos y cada uno de los socios con los que trabajan. Teniendo en cuenta que la aplicación promedio tiene más de 15 socios integrados, operativamente resulta difícil implementarlo sin causar una interrupción seria en la experiencia de sus usuarios. Además, la mayoría de los avisos de consentimiento actuales obligan a los usuarios a dar su consentimiento en lugar de darles una opción clara y explícita de optar a entrar o salir. Esto ocasiona falta de confianza en el consumidor, pérdidas comerciales a largo plazo y el riesgo de una multa regulatoria considerable

Ogury Consent Manager, un Proveedor de Consent Management (CMP) registrado por la IAB y totalmente compatible con GDPR, agiliza este proceso para los editores combinando las notificaciones de demanda y suministro, solución tecnológica, así como todos los proveedores de seguimiento y análisis en un único y cómodo lugar. De esta forma, a los usuarios se les muestra un solo aviso de consentimiento, brindándoles una opción clara e informada para compartir o retirar sus datos. Esto ayuda a establecer una relación de confianza y minimiza la interrupción de la experiencia del usuario asegurando de esta manera el cumplimiento normativo.

"Ogury Consent Manager ha sido la forma más rápida y sencilla de cumplir con los requisitos de GDPR para nuestros usuarios europeos", ha señalado Mo Rahim, fundador de London Transport Planner. "La solución ofrece opciones únicas de personalización e informes a través del panel de control online. No hemos encontrado una solución gratuita que se acerque a Ogury Consent Manager en cuanto a características y simplicidad. Agradecemos al equipo de soporte por su valiosa asistencia en responder a todas nuestras preguntas y facilitar la integración".

Beneficios de Ogury Consent Manager para los editores:

Cumplimiento garantizado, manteniendo los ingresos. Ogury fue desarrollado con GDPR en su núcleo y ha estado recolectando el consentimiento del usuario desde principios de 2014. Esta información alimenta nuestra Inteligencia Artificial para optimizar la tasa de aceptación del usuario, permitiendo a los editores continuar maximizando su potencial de ingresos.

Construido para móviles y completamente gratis para iOS, Android y web móvil. Disponible dentro del SDK dinámico de Ogury, los editores pueden acceder a Ogury Consent Manager junto con Ogury Intelligent Monetization y Active Insights con una simple integración de SDK.

Aviso de consentimiento personalizado para que coincida con la marca de un editor. Los editores pueden agregar su logotipo y cambiar los colores dentro de un panel de autogestión fácil de usar y parte de Ogury MJM Cloud.

Monitorear las métricas de consentimiento a lo largo del tiempo. Los editores pueden mantener un ojo en lo que funciona a través del panel de monitoreo que realiza un seguimiento de las métricas de consentimiento de los usuarios a lo largo del tiempo y proporciona una vista detallada de las impresiones y la actividad del usuario.

"Ogury fue construido con el consentimiento del usuario como parte esencial mucho antes de que se creara GDPR", señala Jean Canzoneri, co-fundador y co-CEO de Ogury. "Creemos que es importante construir una relación de confianza con los usuarios y al desarrollar Ogury Consent Manager, hemos podido brindarles a nuestros editores la capacidad de establecer esa relación de confianza. Nuestro producto ayuda a los editores a gestionar regulaciones complejas, a la vez que crea confianza en el usuario, ayuda a mantener la experiencia del usuario y potencia los ingresos".

"El objetivo de Ogury es ayudar a las empresas a que lleguen a la era de la transparencia de los datos en la que el usuario pueda elegir. Queremos ayudar a los editores a crear un diálogo de intercambio de valor transparente con los usuarios. Por este motivo, lanzaremos una nueva capacidad en el Administrador de consentimiento llamada ´Fair Choice´. Fair Choice va un paso más allá que simplemente dar a los usuarios la opción de compartir o retener sus datos, mediante la introducción de una tercera opción para pagar un precio justo a cambio de una experiencia sin marketing, sin compartir datos".

Con esta nueva capacidad, que brinda a los usuarios la opción de decidir cómo pagar para acceder a contenido de calidad, Ogury continúa reinventando la forma en la que funciona el marketing digital para restaurar y reforzar la confianza de los usuarios, un ingrediente indispensable para la prosperidad a largo plazo del ecosistema digital.

