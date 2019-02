Los servicios en la nube, como PaaS, según Neteris serán clave en el futuro de las empresas Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 15:45 h (CET) Neteris, compañía especializada en la implementación de soluciones de gestión y optimización empresarial y en proyectos dirigidos a la transformación digital, apuesta por los servicios en la nube como PaaS para potenciar la rentabilidad de las compañías en el futuro El camino hacia la digitalización a través de los servicios cloud está siendo una apuesta ganadora en el entorno empresarial. El ahorro de costes y tiempo de gestión, así como la creación de cuadros de mando para solventar de forma automática las necesidades en las organizaciones, son algunas de las ventajas que ofrece trasladar los procesos de negocio al entorno digital.

Así, en caso de que una entidad decida ampliar las prestaciones de sus sistemas ERP apoyándose en la nube a través de soluciones como PaaS para JD Edwards, verá enriquecidas sus capacidades de todo el entorno.

La Plataforma como Servicio o Platform as a Service (PaaS) ofrece una numerosa gama de componentes que pueden ampliar las funciones de la propia aplicación, como es el caso de Oracle Integration Cloud Service (OIC).

Algunas de las funcionalidades más interesantes de OIC es la automatización de procesos, incluyendo formularios 3.0, rutas de aprobación, monitorización en tiempo real o gestión documental de los procesos, entre otras.

Además del componente tecnológico, los servicios en la nube ofrecen una experiencia de usuario mucho más sencilla y atractiva desde los distintos soportes, tanto web como móvil, y posibilitan la optimización de procesos. Soluciones como OIC también cuentan con un motor de analítica que le dará toda la información necesaria sobre sus procesos para que pueda tomar decisiones ajustadas.

Ahorro de tiempo en gestiones entre departamentos

Una de las funcionalidades de OIC consiste en conectarse con el ERP JD Edwards para mejorar los procesos y solucionar los inconvenientes que se pueden dar a la hora de gestionar trámites que tienen que pasar por distintos departamentos y niveles en la jerarquía organizativa de la empresa. Además, esta recopilación de datos centralizada dentro de Oracle Integration Cloud, permite administrar esos flujos de forma automática con mayor agilidad que con los sistemas convencionales.

Si trabajas con el ERP de Oracle, PaaS para JD Edwards es una alternativa de garantía para cubrir necesidades procedimentales de un negocio, proporcionando además una herramienta analítica para todos los procesos en busca de la mayor rentabilidad de la organización.

Acerca de Neteris (2019)

Compañía altamente experimentada en proyectos de implementación de soluciones de gestión empresarial y transformación digital. Conscientes del cambio de paradigma que la tecnología está provocando a nivel global, dedica todos sus recursos a conseguir que las organizaciones entiendan su impacto e identifiquen aquellos procesos de negocio afectados, o bien los nuevos que surgen como consecuencia del propio cambio, para que pongan en marcha las iniciativas de transformación necesarias que les permitan competir en el nuevo escenario digital.

Actualmente tiene oficinas en Madrid, Málaga, Barcelona y A Coruña en las que se reparten sus más de 80 consultores especializados, los cuales disfrutan en un entorno moderno y adaptado a fomentar la creatividad y la búsqueda de las mejores soluciones para sus clientes, algo que les ha valido para obtener el Certificado de Great Place to Work España 2018, reconocimiento que acredita a la compañía como un excelente lugar para trabajar.

Neteris cierra 2018 con una facturación de más de 6M€, de los que más del 40% viene de proyectos internacionales, y cuenta con una dilatada experiencia en grandes cuentas y la confianza de más de 150 clientes alrededor del mundo.

Este año celebra su 10 aniversario reforzando la calidad de sus servicios y ampliando enormemente su portfolio de soluciones Cloud en SaaS, PaaS e IaaS, habiendo obtenido ya certificaciones completas en alguna de estas áreas y habiendo siendo pionera en llevar “live” a importantes referencias, lo que confirma a Neteris como una excelente alternativa para sus proyectos de adopción Cloud.

Más información en neteris.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tot Net refuerza el departamento comercial como parte de su estrategia de crecimiento La compañía Nova Activa Gestió Immobiliaria toma el control del mercado en Badalona y cercanías Platmilum revoluciona el mercado estético en España con la biomesoterapia no invasiva Ogury anuncia importantes actualizaciones para su Consent Manager Doca presenta un nuevo concepto de cocina en Espacio Cocina SICI 2019