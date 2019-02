Aumenta la demanda de césped artificial para la nueva temporada, Según Erojardín

Se aproxima el buen tiempo y aumenta la demanda de césped artificial frente al césped natural. Erojardín, expertos en césped artificial, desvela las claves de este nuevo auge Todo el mundo disfruta contemplando un césped verde, uniforme, bien cortado, sin calvas, sin embargo no todo el mundo puede permitirse el lujo de disponer de un jardinero que le mantenga su jardín, ni todo el mundo dispone del tiempo y dedicación que requiere el cuidado de un césped perfecto. A las ventajas estéticas de tener un jardín de césped natural hay que sumarle ciertos inconvenientes, como los ya adelantados para tener un césped natural en óptimo estado.

Esta es sin duda una de las principales razones que han propiciado que la instalación de jardines de césped artificial se haya multiplicado esta temporada. Factores como el mal clima, la escasez de agua, zonas con desniveles o pendientes pronunciadas, tránsito de gente etc. hacen que el césped natural sea una opción demasiado exigente en comparación con soluciones más prácticas como puede ser el césped artificial.

Su demanda ha aumentado considerablemente en esta última temporada porque en la gran mayoría de ocasiones, el césped artificial puede resultar ser la opción más acertada, práctica, ecológica y sobre todo, económica.

¿Por qué elegir césped artificial?

El césped artificial, en comparación al césped natural, requiere un mantenimiento mínimo, y por tanto, siempre estará presentable y en perfectas condiciones. Por no mencionar que no requiere de riego, ni de fertilizantes, no atrae insectos y además, es reciclable.

Su colocación es muy sencilla y hay empresas especializadas que se dedican a su venta e instalación de una forma muy rápida y eficiente. Una de las principales empresas del sector es Erojardín, una empresa de jardinería en Madrid, experta en la colocación de césped artificial, especialmente para jardines, terrazas, piscinas, áticos, patios y otros rincones del hogar, así como en la poda de árboles en Madrid.

Erojardín comercializa su césped artificial: "Erograss, la solución ideal para colocar alrededor de piscinas, ya que no ensucia el agua, y además, no se embarra como el jardín de césped natural". No sólo eso, sino que además, este tipo de césped artificial posee una mayor resistencia frente al tránsito frecuente de personas, juegos de niños y otras actividades. La mayoría de los últimos modelos han incorporado tratamientos anti-alergénicos, higiénicos, e incluso de protección contra la exposición al sol.

Este tipo de empresas cuentan además con una gran variedad de céspedes distintos, de varias alturas, según lo necesario para cada espacio concreto. La altura, como todo lo demás, depende de los gustos de los consumidores: mientras la forma recta es más alta, suave, y de color verde, la forma rizada es más corta y de color más amarillento o amarronado. Otra serie de características a tener en cuenta a la hora de buscar el césped artificial ideal para cada espacio son: el peso (a mayor peso, mayor estabilidad), las puntadas por metro cuadrado (cuantas más puntadas tenga será más denso, más realista y resistente), la recuperación (la capacidad de recuperar la posición vertical) o el drenaje, por ejemplo, que también es importante si quieres evitar encharcamientos.

En definitiva, un perfecto sustituto del césped natural, con acabados muy conseguidos, que puede proporcionar la ventaja de ahorrar tanto en costes como en tiempo de mantenimiento. Una vez colocado, sólo queda disfrutarlo sin más preocupaciones.