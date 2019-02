Claudia Civilleri lanza su original colección de zapatos de novia cómodos Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 15:58 h (CET) La diseñadora italiana Claudia Civilleri lanza su colección ‘Civi’ de zapatos cómodos de novia y de fiesta. Se trata de una apuesta por un nuevo concepto de calzado nupcial para disfrutar al máximo toda la celebración con gran comodidad y a la vez, un estilo y elegancia únicos La diseñadora italiana Claudia Civilleri, participante del concurso MOMAD Talents del Salón Internacional del Calzado, lanza su colección ‘Civi’ de zapatos de novia y de fiesta. Civilleri apuesta por un nuevo concepto de calzado nupcial . Se trata de zapatos cómodos, ya sean planos o con poco tacón, concebidos para ser utilizados durante toda la celebración y no sólo durante la ceremonia.

La colección está compuesta de una docena de piezas que van desde las sandalias hasta el zapato inglés. Cada modelo está disponible en varios tonos, con una estética llamativa que recoge acabados de espejo y colores vivos. Los precios de venta de la colección se sitúan en torno a los 200 euros. Los zapatos de la colección Civi se pueden adquirir desde su página web claudiacivilleri.com o a través de Amazon y El Armario de la Tele, entre otras plataformas.

Un nuevo concepto de zapato de novia

El vestido de novia se suele acompañar de un zapato delicado. Sin embargo, y tal y como reflejan los diseños de Claudia Civilleri, la elegancia en el calzado no tiene por qué implicar

molestias en su uso.

Los zapatos Civi están diseñados para asegurar la comodidad durante toda la celebración. La ausencia de tacones pronunciados permite a las novias disfrutar con naturalidad de uno de sus días más especiales.

El mismo par de zapatos les sirve para pasar por el altar y para disfrutar al máximo de la fiesta posterior. De esta manera, las novias no renuncian ni a lucir un estilo refinado ni a bailar sin descanso si así lo desean. Las invitadas a la boda también pueden sumarse a esta nueva experiencia , dado que los diseños de Claudia Civilleri exhiben un estilo festivo para cualquier celebración.

Un zapato italiano ‘made in Spain’

Civilleri, italiana afincada en España, apuesta por una fusión de ambos países europeos: el diseño de zapato italiano y la manufactura española. Todos los zapatos de la colección Civi están fabricados a mano en España . En los materiales predomina la piel de vacuno 100% de excelente calidad.

La tienda online ha sido desarrollada por la agencia de marketing alicantina Rebecca Purple. La web está orientada al mercado español, italiano y europeo. Realiza envíos internacionales con envíos y devoluciones gratuitos.

