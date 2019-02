Cómo matricular un coche histórico, según transferenciasimposibles.com

Hay vehículos que por su antigüedad o por su valor intrínseco pueden disfrutar de ciertas ventajas a la hora de ser matriculados como coches históricos. Transferencias Imposibles, gestoría experta en la matriculación de vehículos históricos desvela las claves de cómo poder conseguir estos beneficios Muchos vehículos del parque móvil español pueden ser candidatos para ser matriculados como coches históricos. Para los afortunados que posean una de estas joyas automovilísticas, les puede interesar saber cómo conseguir una Matrícula Histórica, ya que de ello pueden derivar ciertas ventajas (como estar exento de pagar el impuesto de circulación o beneficiarse de pólizas de seguro más baratas en algunos casos). Pero antes que nada, el coche debe cumplir con una serie de características o requisitos para poder ser considerado como tal.

Para empezar, el vehículo deberá tener más de 30 años y no haber sufrido modificaciones. Para el cómputo, se tendrá en cuenta o bien la fecha de fabricación, o en su defecto, la fecha de primera matriculación. Por supuesto, también serán considerados coches históricos, aquellos vehículos incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, así como los vehículos declarados de 'interés especial o interés cultural'. Esto es, si el coche perteneció a alguna personalidad importante o fue parte de algún acontecimiento histórico relevante lo más probable es que entre dentro de esta categoría. Puede darse el caso también, de que el propietario posea un coche de cuyo modelo se fabricaron unidades muy limitadas o que posea alguna característica defectuosa o singular que lo haga especial.

Si el automóvil se encuentra dentro de alguna de estas características el propietario será el afortunado poseedor de un coche histórico, y podrá matricularlo como tal, consiguiendo diversas ventajas (por ejemplo, en las revisiones de la ITV serán más permisivos y pasarán por alto algunos detalles que con un coche estándar no dejarían pasar). No obstante, una matriculación de este tipo no es un proceso sencillo, como se podrá apreciar a continuación.

Ante un proceso complejo como éste, resultará conveniente solicitar la ayuda de expertos, como transferenciasimposibles.com, una gestoría con una amplia experiencia en el proceso para matricular vehículos históricos, que cuenta con un largo recorrido y ha logrado llevar a buen puerto un gran número de matriculaciones que a priori parecían imposibles de realizar. Todos estos años, le ha permitido conocer bien cómo trabajan los laboratorios oficiales de vehículos históricos, cómo se dedican a catalogar y homologarlos desde el laboratorio hasta la DGT.

De acuerdo a transferenciasimposibles.com para que un vehículo pueda ser matriculado como histórico, tras haber acudido al laboratorio oficial para su catalogación, se deberá presentar la siguiente documentación específica ante la DGT: el certificado de catalogación del laboratorio aceptada por la industria, la ficha técnica de la ITV y el permiso de circulación, justificantes de pago y exención del impuesto correspondiente. Además, se debe tener en cuenta también que el precio de matriculación para obtener los papeles de vehículo histórico variará de acuerdo a:

El tipo de vehículo (moto, coche, camión, caravana, etc.) La comunidad autónoma en la que se tramita el vehículo De acuerdo a la situación técnica y documental del vehículo histórico a matricular En conclusión, en la mayoría de los casos, a la hora de iniciar un proceso para la matriculación de este tipo de coches clásicos se requiere de tiempo y bastante paciencia (además de cierto desembolso económico), por lo que es importante acudir a los expertos en la materia, como transferenciasimposibles.com para asegurarse de que, mediante el adecuado asesoramiento, poder llevar a buen puerto la matriculación y conseguir los beneficios y ventajas que supone matricular un coche histórico.