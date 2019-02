La evolución de Internet y el Diseño Web en los últimos 20 años Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 14:10 h (CET) Hace 20 años, las conexiones web se realizaban a través de líneas de teléfono. En el futuro todo lo que se conoce estará conectado a Internet Corría el año 1999 cuando el proyecto universitario de Larry Page y Sergey Brin que luego se convertiría en el gigante Google acababa de nacer, las conexiones a internet se realizaban a través de líneas de teléfono mediante módems de 9.600 bits por segundo, y además si accedías a internet no podías hablar por teléfono. Sin embargo los hogares y empresas conectados a la red crecían de forma exponencial llegando a 1.000.000.

Según Bcnserveis (una de las empresas pioneras del diseño Web en Barcelona), era una época dorada ya que estaba todo por hacer, las páginas Web estaban repletas de publicidad, pop-ups, y muchas de ellas tenían enlaces rotos y virus; para cargar las imágenes se tardaba en muchos casos uno o más minutos, y se hacía mediante barridos progresivos que permitía ir viéndolas poco a poco hasta que se cargasen por completo.

Los programas de diseño Web eran muy rudimentarios y la mayor parte se tenía que programar directamente, encareciendo los costes de los proyectos.

Las páginas Web más espectaculares “al igual que los juegos online” estaban realizados con Macromedia Flash.

El precio de los dominios .com era también mucho más caro que en la actualidad, 10.000 pesetas, unos 60 euros.

EL SEO en el año 2000

Al no existir tantas páginas Web era relativamente sencillo posicionarse en los primeros puestos con muchas búsquedas relevantes.

La forma más conocida que empleaban los consultores SEO era la de poner un simple enlace en la parte inferior de una web que tuviera un pagerank alto (5 o superior), y a las pocas semanas ya comenzaba a ocupar los primeros puestos (después del Google dance).

También era muy habitual ver la parte inferior o lateral de las páginas web llenas de enlaces, hoy en día esta práctica ya no se utiliza debido a la aparición del algoritmo Google Penguin en el año 2012.

El funcionamiento de los buscadores era similar al de hoy en día pero sin tantos filtros, regía la máxima de “si te enlaza una web importante es que tu página también es importante”.

Llegada de la tarifa plana en el año 2000

Todo cambio gracias a las nuevas conexiones. En el año 2.000 llego la primera tarifa plana a España con una conexión deADSL Básico:256 / 128 Kbps a un precio de 9.300 pesetas, unos 8 euros.

Por primera vez se empiezan a ver anuncios en televisión de páginas Web, y todo el mundo se entusiasmo, era el inicio de la burbuja de Internet que un año después reventaría dejando en el camino billones de euros de empresas e inversores.

¿Cómo será Internet y el diseño Web dentro de 20 años?

Es complicado hacer una previsión de algo tan dinámico como Internet a tanto tiempo y de las tendencias en diseño Web, pero estas serían las posibles tendencias:

Internet de las Cosas. En pocos años todo estará conectado a Internet, hornos, neveras, coches, etc.

Gracias al avance de la inteligencia artificial se podrá obtener información que no es de interés en estos momentos, pero que se necesitará en un futuro.

El ratón es de los pocos periféricos que aguantan el paso del tiempo (se creó en la década de los 60), probablemente se sustituirá por dispositivos similares al Kinect, de Xbox 360 para evitar tomar con la mano ningún elemento.

Posible separación de Internet. China no puede permitirse el lujo de depender de la red americana por lo que es posible que cree su propia red para no tener ningún control externo.

Iñaki Barahona Ormazabal

Teléfono de contacto: 933314055

Email: ibarahona@bcnserveis.com

Fuente: https://www.bcnserveis.com

