Schneider Electric nombra a Alberto Martínez Sanguino Vicepresidente de Recursos Humanos para Iberia Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 13:33 h (CET) Alberto Martínez Sanguino será el nuevo Vicepresidente de Recursos Humanos de Schneider Electric Iberia, tras más de tres años como HR Director Headquarters and Business Units en España. Martínez Sanguino releva en el cargo a Ainoa Irurre, quien asumirá la vicepresidencia de Talent Acquisition para Europa Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el nombramiento de Alberto Martínez Sanguino como nuevo vicepresidente de Recursos Humanos de Schneider Electric para España y Portugal.

Tras más de tres años en el puesto de Human Resources Director Headquarters and Business Units Spain, Alberto Martínez Sanguino asume la nueva posición, con el objetivo de seguir trabajando y dirigiendo sus esfuerzos y los de la compañía a favor del desarrollo profesional y personal de las personas que forman parte de la empresa, apostando siempre por el bienestar de los empleados, la gestión del talento, la diversidad y la inclusión, pilares indiscutibles de la cultura corporativa de Schneider Electric y que traspasan la retórica para aplicarse hacerse realidad.

Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona y en HR Management por la reputada EADA Business School, Alberto Martínez Sanguino empezó su trayectoria en Schneider Electric hace ahora 11 años, en 2008. Su primera posición fue la de HR BP Support functions Iberian Zone & Intl. Mobility. Tras más de un año en este cargo, el directivo superó las lindes de España y Portugal, dando un salto internacional y pasando a convertirse en HR Controller EMEA y, posteriormente, en HR Business Partner Power, Buildings, Industry & Global Supply Chain para los países del Golfo pérsico, tras lo cual asumió el cargo de la vicepresidencia de Recursos Humanos para tanto los países del Golfo como Pakistán.

Alberto Martínez Sanguino sustituye en el cargo de vicepresidente de Recursos Humanos de Schneider Electric para España y Portugal a Ainoa Irurre, quién, a su vez, asume la posición de vicepresidenta de Talent Acquisition para Europa, desde la que dirigirá todas las iniciativas y acciones de la empresa en cuanto a estrategias de adquisición de nuevo talento en los mercados europeos en los que está presente la compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.