Las pensiones se disparan sin freno

Por primera vez, en 2019 el gasto de las pensiones superará la barrera de los 150.000 millones de euros, siguiendo la tendencia de los últimos diez años y agudizando el desequilibrio de la Seguridad Social. Se trata de un fenómeno al que no se le ve freno en el corto y medio plazo, más aún si tenemos en cuenta que en pocos años llegarán a la edad de la jubilación los españoles nacidos en "baby boom", que gozarán de pensiones más altas, de acuerdo a sus niveles salariales. Poco lugar queda para la demagogia.

