La LEC de Riot Games bate récords en su primer año

viernes, 22 de febrero de 2019, 12:45 h (CET) La renovada liga europea ha aumentado en un 50 % los espectadores únicos con respecto al split de primavera de 2018, con más de 1,5 millones cada día. 650.000 personas se han inscrito al nuevo sistema de recompensas por visionado en Europa, la región en que ha tenido más éxito Con el inicio de la nueva temporada competitiva de League of Legends, Riot Games decidió renovar completamente la antigua LCS, que pasó a ser la League of Legends European Championship, más conocida como la LEC.

El cambio de imagen y de formato ha sido total, contando con 10 equipos como las nuevas franquicias de la liga. Riot ha firmado con ellos contratos de larga duración que servirán para crecer unidos y en la misma dirección.

Todo esto se ha visto traducido en un aumento del 50% de los espectadores únicos con respecto al split de primavera de 2018, con más de 1,5 millones de personas cada día. Asimismo, los espectadores concurrentes (viendo el stream al mismo tiempo) han alcanzado picos de más de 300.000 personas, lo que supone un incremento del 40% con respecto al año pasado.

Una de las acciones de Riot que ha ayudado a este crecimiento ha sido el sistema de recompensas por visionado. Esto significa que mientras los invocadores ven los partidos están consiguiendo premios en su cuenta de League of Legends. Debido a esto, 650.000 invocadores han decidido inscribirse en este nuevo sistema de recompensas, haciendo de Europa la región con más participación en el mundo en este sentido.

La emoción y el trabajo de los equipos ha ayudado a Riot en este crecimiento. Ya desde el mercado de fichajes previo al torneo, con la contratación estrella de Caps por parte de G2 Esports y las grandes incorporaciones internacionales de varios equipos, como el caso de Mowgli en Vitality o de Gorilla en Misfits, provocaron que los seguidores estuvieran ansiosos por ver la competición.

Una vez empezó la acción, los partidos no defraudaron a nadie. El nivel de G2 Esports, con un 9-0 en la primera mitad del split, ha sido de lo mejor que se ha visto en el competitivo mundial en lo que va de 2019. Vitality y Schalke 04 tratan de seguir la estela del equipo de Caps, mientras que Origen lleva una racha de cinco partidos seguidos ganando, el último contra los hasta entonces invictos G2.

Sin embargo, no solo los datos del stream internacional están batiendo récords. En España, la retransmisión en castellano de la LEC por parte de la Liga de Videojuegos Profesional, la más vista por detrás del stream oficial en inglés, está teniendo sus mejores números de siempre. La primera jornada de la LEC fue el mejor estreno de la historia. Más de 400 mil espectadores conectaron entre viernes y sábado con el canal de Twitch de LVP para seguir la competición, con una media muy alta de tiempo consumido por usuario: 52 minutos.

