`START UP´, Una jornada jurídico-económica organizada por el despacho internacional de abogados KOPERUS BLS Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 11:37 h (CET) El día 20 de marzo de 2019, de 10 h a 11.30 h., los Asesores de Despacho KOPERUS para los emprendedores sobre las cuestiones jurídicas, así como de estructuración económica, a la hora de implantar un nuevo negocio En la Jornada de 1 hora y media de duración, los Abogados y Economistas del Despacho profesional internacional Koperus expondrán las cuestiones más esenciales a la hora de implantar un negocio, tales como los elementos jurídicos, formas societarias, estructuración económica y financiera, cuestiones de Fiscalidad, los Movimientos de capitales (sobre todo si estos provienen de fuera), cuestiones de propiedad intelectual que engloban el registro de marcas, patentes y derechos de autor.

Serán tratadas las cuestiones más importantes que un emprendedor ha de saber a la hora de planificar su negocio. También se explicarán las consecuencias a largo plazo de no haber previsto estas cuestiones a tiempo.

El contenido de la Jornada es totalmente practico, siendo fruto de años de dilatada experiencia en asesoría empresarial, resolución de conflictos y prevención de riesgos.

Inscripción vía correo electrónico a info@koperus.com, indicando datos del asistente, empresa que representa, sector de la empresa, datos de contacto de asistente y de la empresa, así como si desea presentar sus servicios o acudir como asistente. PLAZAS LIMITADAS.

KOPERUS – es un despacho profesional internacional, integrado por abogados plurilingües, especializados en diversas ramas de Derecho español e internacional, así como por profesionales y consultores de distintos ámbitos, con el fin de ofrecer a las empresas el asesoramiento global que necesitan.

La oficina central de Despacho KOPERUS se encuentra en BARCELONA y cuenta con representaciones en MALLORCA, MADRID, ANDORRA, MOSCU, SOCHI, SAN PETERSBURGO, PAISES DE CENTRO AMERICA Y EEUU.

Aquí se puede consultar la Agenda completa de Eventos, programados para 2019.

En este link se puede ver su presentación de eventos en Youtube.

Para participar en cualquiera de ellos, hay que ponerse en contacto con la empresa Koperus para realizar la inscripción previa.

https://es.koperus.com/start-up/

KOPERUS Business & Legal Services

C. Borrell i Soler 8, bajos, Barcelona (Pedralbes)

T: +34 931190297

M: +34 692208354

info@koperus.com

www.koperus.com

