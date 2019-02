Operación Chamartín (XLIX)

Por Socha (firma colectiva)



El primer párrafo es el texto de un WhatsApp a alguien que nos ayuda a conocer qué pasa en la Operación Chamartín. El segundo, el que cita a la pardilla, apareció en una conversación que destila magisterio. Ambos obligan a precisar algo sobre pilatos y pardillos: Hacerse un Pilatos, leemos en un blog, es una frase de origen bíblico, que remite al hecho de lavarse las manos como Poncio Pilatos, o desentenderse de un asunto. La pardilla es la hembra del pardillo, un ave paseriforme pequeña y gregaria, de la familia de los fringílidos, que se asocia con la persona simple e inocente a la que es fácil engañar.



Precisado lo anterior, vayamos con orden: Por motivos que no vienen al caso, no asistimos a la Comparecencia del Ministro Ábalos en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para informar sobre el contenido y los términos del convenio entre ADIF y DCN para el desarrollo de la Operación Chamartín. Su comparecencia consta en el Diario de Sesiones con el número 176, de 28/01/2019, y corrobora lo que supimos de ella: Que el Ministerio de Fomento se desentiende del urbanismo que afecta a la Operación Chamartín.



- No le corresponde al Ministerio de Fomento defender la Operación urbanística sino al Ayuntamiento de Madrid...El interés del Ministerio de Fomento en este proyecto se centra, exclusivamente, en potenciar la que será, probablemente, la nueva estación más importante de España- decía el ministro.



Con ello visto, sin atención de la directora de ADIF que podría ilustrarnos y con la que tenemos pendiente una entrevista que demora, acudimos al acto de Executive Fórum. Intervenía el Secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para hablar de Una nueva agenda para vencer los grandes retos en infraestructuras del transporte. Se podía confirmar o corregir lo dicho por Ábalos en el Congreso de los Diputados, e hicimos a pregunta: Se acaba de conocer el Contrato de Adjudicación de la Operación Chamartín, firmado en 1994, y las modificaciones que ha tenido hasta la última novación ¿Cree usted que con este contrato ADIF y DCN van a ser capaces de terminar la Operación Chamartín satisfaciendo las exigencias del Ayuntamiento de Madrid y las expectativas de los vecinos, o va a haber que hacer alguna modificación de contrato más?



Saura, como buen docente, repitió el contenido: No estamos en el diseño de la Operación Chamartín, no nos corresponde; y no opinamos sobre el ritmo. Queremos que termine bien en relación con la red ferroviaria. No opinamos sobre la cuestión urbanística, sólo sobre la red. No entramos en la cuestión urbanística, nos interesa la red ferroviaria.

Se podía intentar ahondar más. Lo hicimos, buscando que un alto cargo del Ministerio explicara el tema. Se excusó preguntando ¿Que corrija al Secretario de Estado?. No hubo más. Sólo la convicción de que lo que hace ADIF es extraño. Absurdo. Por un motivo doble:



- Como sustituto de RENFE, que convocó el concurso, ADIF no participa en el meollo y evoluciones del concurso, dejando que queden bajo la tutela del adjudicatario (DCN), que es parte interesada y vela por sus intereses; y del Ayuntamiento de Madrid, al que el principio de subsidiariedad puede no facultar para asumir responsabilidades y competencias del Ministerio de Fomento.



- El PSOE, que desde el Gobierno dirige ADIF, cede su capacidad de influencia estatal y municipal a Ahora-Madrid (Podemos) prescindiendo de los réditos que va producir la Operación Chamartín.



Con ello conocido, aparecen unas preguntas tan obscenas que solo se pueden formular sin esbozar respuesta: ¿Por qué el PSOE, hoy en el Gobierno de España, se aparta del urbanismo en Madrid? ¿A quien conviene que lo haga? ¿Es lógico que el PSOE y ADIF fíen el urbanismo al entente entre DCN (BBVA y Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid? ¿Depende la actitud de la alcaldesa Carmena de su situación ante la coalición que la mantiene en la alcaldía? ¿Qué hacen los grupos políticos municipales en el ayuntamiento madrileño? ¿Qué pretendía IU llevando la Operación a la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados? ¿Quiénes intervinieron en esa Comisión?



Para entrever algo, repasamos la sesión de la Comisión de Fomento del Congreso. Allí hay algo contradictorio que, aunque no explique las diferencias entre el Grupo Socialista en el Congreso y el Ministerio de Fomento, revela que en el PSOE hay distintas posiciones sobre la Operación Chamartín: La intervención del portavoz socialista es tan ilustrativa y poética que merece ser transcrita desde el Diario de Sesiones:



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.



El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.



Le adelanto dos cosas a la portavoz del Grupo Unidos Podemos: el ministro de Fomento va a comparecer encantado para sustanciar este asunto y el Gobierno de España sigue en la idea de que este es un proyecto que debe salir adelante, pero que aún se puede y se debe mejorar. Palabras literales del ministro Ábalos. Voy a tener que decirle algo más, estamos algo sorprendidos y casi me dan ganas de contarle aquello del poeta. ¿Qué es Operación Chamartín? ¿Y tú me lo preguntas clavando en mi pupila tu pupila azul? Operación Chamartín eres tú. (Risas). Operación Chamartín es Unidos Podemos. Operación Chamartín es Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué opina el Partido Socialista? Lo mismo que opinaba en el año 1993 cuando el ministro Borrell impulsó este proyecto: suelo público, interés público y control público. Propósito: eminentemente social. Una buena estación de Chamartín para que lidere todo el transporte ferroviario del norte de la península, vivienda social, equipamientos reequilibradores en el municipio de Madrid y zonas verdes. Esto es lo que pensábamos en 1993. En 1997 la cosa cambió con el Gobierno municipal del Partido Popular y se convirtió, efectivamente, en una operación puramente especulativa controlada por agentes privados..



En el año 2015, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, llegamos a un acuerdo con ustedes y pasamos de Operación Chamartín a Operación Puerta Norte con control público. Pero de Puerta Norte, ustedes, Unidos Podemos, pasaron a Madrid Nuevo Norte y pactaron esto con el ministro De la Serna y con el señor Bravo en la Comunidad de Madrid. No aceptaron las alegaciones del Grupo Municipal Socialista. Es verdad que el cambio ha sido sustancial, pero es un cambio de Unidos Podemos y por eso nos sorprende que nos pidan explicaciones a nosotros ahora. ¿Sabe usted lo que dice el señor Calvo, concejal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Madrid del Grupo Unidos Podemos? Que esta es una operación planificada, ideada, dirigida y tutelada por el Ayuntamiento de Madrid. Esto es lo que dice el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. El señor Errejón lo felicita y el señor Julio Rodríguez lo felicita. Se aprobó en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. La señora Carmena lo presentó en el Palacio de Cibeles. La señora Carmena inauguró con gran entusiasmo una gran maqueta de dieciséis metros de largo y doscientos kilos de peso que está ahora en las Torres Kio. Le invito a buscar alguna declaración mía durante todo este tiempo con igual entusiasmo. Búsquela, a ver si la encuentra.



En fin, señora portavoz del Grupo Unidos Podemos, tiene usted razón en que ha habido más de 3500 alegaciones y le pediría que si quiere usted más transparencia y quiere, como queremos todos, que esta operación salga adelante de la mejor manera posible, que acepten desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, las alegaciones del Grupo Municipal Socialista: un consorcio público para controlar esta operación que tiene que ser eminentemente pública; un incremento del 50 % en el porcentaje residencial aplicado a vivienda social; una Operación Chamartín que al menos nos deje financiar una buena estación de Chamartín y que las cargas de la operación en relación, por ejemplo, con las infraestructuras del nudo norte de Madrid o del nudo de Fuencarral sean sufragadas por los operadores privados. Son cuatro cuestiones importantes.



Les pido a Unidos Podemos y al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que atiendan las alegaciones el Grupo Municipal Socialista. Estamos encantados de poder colaborar para que este proyecto salga adelante de la mejor manera posible. Todavía es un proyecto mejorable, y son palabras del ministro Ábalos que desde el Grupo Parlamentario Socialista suscribimos. En todo caso, le sugiero que cuando usted quiera más explicaciones sobre todo esto, llame usted al Ayuntamiento de Madrid y a su Gobierno.



Tras leerla, aunque frustre, resulta interesante suponer que el BBVA puede estar capoteando a la alcaldesa, sabiéndolo ella o ignorándolo, mientras ADIF se hace un pilatos. Pero con ello, aún sin sortear la adversativa (Pero el Pilatos se hace con pardilla), surgen más preguntas: ¿Quien es la pardilla? ¿Por qué el PSOE, que concibió y contrató la Operación y puede dirigirla, avisa de unas alegaciones que pide atiendan DCN y El Ayuntamiento? ¿Cui prodest (a quién beneficia)?