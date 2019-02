Cómo y cuándo hacer el cambio de aceite de un coche, por MástersAutomóvil Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 08:17 h (CET) El centro formativo online especializado en programas de mecánica Escuela Europea del Automóvil, MástersAutomóvil, explica cómo saber qué pasos seguir para cambiar el aciete de un vehículo Si se quiere mantener el coche en condiciones óptimas, uno de los puntos más importantes que está al alcance de todos los usuarios es el del cambio del aceite en el debido momento. Por ello, desde la Escuela Europea del Automóvil MástersAutomóvil.com, centro formativo especializado en el ámbito de la mecánica donde se puede encontrar por ejemplo el Máster en Transmisión y Frenos, explica en qué momento se debe realizar y cuáles son los pasos que se deben seguir.

“Realizar el cambio de aceite en el momento oportuno es esencial para prolongar el buen funcionamiento del motor”, apuntan desde el centro fomrativo. Y es que, el aceite reduce el rozamiento entre las piezas móviles y las mantiene a una temperatura óptima. Asimismo, evita la corrosión y facilita la refrigeración. “Por eso,hay que tener en cuenta que el cambio de aceite se requiere en función del tipo de vehículo y de los hábitos que se toman en torno a la conducción”, explican los expertos.

No obstante, según los especialistas, lo ideal es cambiarlo una vez al año. Especialmente, si e suelen emprender viajes cortos de forma regular o varios trayectos largos. De todos modos, “siempre se debe tener en cuenta que la principal guía que se debe seguir para saber en qué momento se necesita renovar el aceite del coche son las instrucciones de cada fabricante”, puntualizan.

Por otro lado y, a modo de orientación, si se tiene en cuenta la edad de un vehículo, se deberá efectuar esta acción cada unos 10.000-15.000 kilómetros si el vehículo se fabricó antes del año 2000. Mientras que, si su origen es posterior, se puede demorar el cambio hasta los 20.000 o, incluso un poco más, pero nunca superar los 30.000km. “Si no se realiza este mantenimiento a tiempo no se filtrará la suciedad y puede quedar aceite quemado que dificulte la actividad del motor”, explican.

Cómo cambiar el aceite del coche

Antes de ponerse manos en la masa, si no se sabe muy bien cómo hacerlo, la escuela apunta algunos consejos. “Aunque es sencillo, si no se tienen claros los pasos, se debe acudir a una persona formada en mecánica”, apuntan desde MástersAutomóvil.

Lo primero es establecer el vehículo en un lugar llano y arrancarlo durante unos 10 minutos para calentar el aceite y facilitar su retirada. Tras ello se deben retirar las carcasas que protegen los bajos del coche y elevarlo.

Tras ello, se retira el tapón inferior del aceite y se extrae el filtro, que se deberá vaciar. Es decir, se retira el tapón para que vaya quedando en el bidón.

Una vez realizados estos pasos, se pone el filtro nuevo y se vuelve a colocar el tapón. Con un embudo se llena el coche con el aceite nuevo y se comprueba con la varilla si el nivel es el adecuado.

