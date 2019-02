ISMO presenta Habitar las Formas, un nuevo proyecto que conjuga madera, diseño y actualidad Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 08:01 h (CET) "Habitar las formas" es un proyecto de ISMO –una empresa gallega creada por dos jóvenes emprendedores- que ofrece una línea de mobiliario, complementos y juguetería de madera –todo con materiales naturales y orgánicos-. Sus creaciones surgen de fusionar el arte y la técnica para aplicarlo al funcionalismo actual. Es un proyecto con estilo propio, de acuerdo con principios artesanales y ecológicos Su nueva plataforma de ventas ofrece además de los productos que crean, un blog de artículos relacionados con el sector y talleres de iniciación al mismo, tanto para adultos como para niños, acerca de los cuales tenéis toda la información detallada en su web.

Por ello, Habitar las formas pretende -en su línea de juguetería pedagógica- fomentar el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo, con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales. Los fundadores de la marca, apuestan por el sistema waldorf –este es un sistema educativo que aboga por ofrecer al niño lo que éste necesita según su momento evolutivo, y no según lo que espera la sociedad de él. Es decir, fomenta la coeducación, la integración escolar y la enseñanza comprensiva en espacios abiertos-, siendo el arcoiris waldorf uno de sus productos estrella. Por ello, las materias primas que utilizan en sus creaciones están presentes en la naturaleza –maderas, fibras vegetales, corcho o lana, por ejemplo-. El principal material con el que trabajan es la madera, especialmente la de abedul, escogida por sus características técnicas y mecánicas, además de por su color claro, luz natural, maleabilidad, tacto y belleza.

Todas estas características, son las premisas esenciales que les permiten construir de forma ecológica, con estilo propio, siendo ingeniosos, con un diseño funcional y transmitiendo emociones en sus creaciones artesanas contemporáneas.

Asimismo, utilizan materiales de contraste y acompañamiento como otras maderas o fibras naturales y otros materiales de procedencia natural, y para conseguir un producto completamente ecológico, los acabados de sus piezas son a base de ceras y aceites naturales. Es por ello, que no utilizan tornillerías ni anclajes metálicos, únicamente productos naturales que se unen mediante colas libres de formaldehidos y ensambles.

Otra de las características que definen las creaciones de ISMO es el slow design o diseño slow –corriente que forma parte del movimiento slow surgido en los años 80 en Italia- es decir, dedican el tiempo necesario a cada proyecto, sin prisas, disfrutando de la experiencia de diseñar para transmitir ese bienestar en sus productos. Además como se ha citado anteriormente, la filosofía slow design implica ser especialmente cuidadoso con el medio ambiente en la elección de los materiales y del proceso de elaboración. Esta tipología de diseño busca beneficios socioculturales, bienestar y se caracteriza por ser holístico –es decir, tener en cuenta factores relevantes a corto y largo plazo-, sostenible, elegante, adaptado a la situación particular, durable y eficiente – minimizando las pérdidas de tiempo, mano de obra, energía y recursos.

La creación estrella de Habitar las formas es el arcoíris de waldorf: un juego versátil para desarrollar la creatividad, construir formas, aprender geometría, explorar nuevas sensaciones, encontrar el equilibrio, estudiar los colores y fomentar la interacción entre niños. El juguete waldorf consta de 12 piezas de madera de abedul, que el niño puede apilar, encajar, construir, hacer espirales, túneles, puentes… en general, todo lo que la imaginación del niño le permita hacer. Su uso fomenta la destreza y coordinación desde edades tempranas. La textura es pulida y el acabado es con pinturas y ceras naturales.

El equipo de Habitar las formas hace de sus creaciones, un arte.

Visitar su web es una buena oportunidad para regalar originalidad, educación y diversión, todo en uno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.