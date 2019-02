Transformar cualquier móvil en el propio es posible con BeMyPhone Comunicae

jueves, 21 de febrero de 2019, 16:46 h (CET) Una novedosa aplicación permite a los usuarios acceder a todos los datos de su móvil desde otro smartphone de forma segura. El usuario elige qué contenidos quiere sincronizar en la app para poder visualizarlo desde cualquier otro dispositivo Leer el periódico, buscar una ubicación, controlar la hora, pedir un taxi o comida a domicilio, gestionar la agenda, calcular gastos y estar al tanto de cualquier movimiento en una cuenta bancaria, anotar ideas, ver la clasificación de un equipo o buscar vivienda, estas son sólo algunas de las infinitas posibilidades que cualquier usuario puede realizar con un smartphone. Atrás quedaron despertadores, linternas, cámaras de vídeo, agendas, relojes, calendarios o el teléfono fijo colgado en el pasillo de una vivienda.

Ante este panorama, ¿qué ocurre cuando un teléfono se queda sin batería, se olvida, se pierde o sufre un buen golpe? España es el quinto país del mundo donde más se utiliza el móvil, según Statista. El smartphone es para la mayoría de los españoles una extensión del propio cuerpo y le dedican una media de 02:11 horas diarias. Pero ¿qué es más importante: el propio aparato o todos los datos que contiene?

Transformar cualquier teléfono en el propio es posible con BeMyPhone, una aplicación que al descargarla y después de registrarte y elegir los datos que quieres sincronizar, permite hacer y recibir llamadas, acceder a la lista de contactos, a emails, apps, o a la galería de imágenes. Ya no hay que preocuparse si se olvida el móvil en casa o se queda sin batería, gracias a esta app es posible acceder a toda la información desde cualquier sitio de forma 100% segura, hasta desde el móvil de la abuela. La descarga de BeMyPhone es totalmente gratuita, para acceder a todas sus prestaciones y funcionalidades sin limitaciones. Necesitas registrarte, pero dispondrás de un período de prueba de siete días totalmente gratuito. Su uso es muy sencillo, simplemente hay que ingresar el usuario y contraseña privada desde otro dispositivo y, como por arte de magia, el otro móvil se convertirá en el propio. Increíble, ¿verdad? Además, BeMyPhone permite a sus usuarios la opción de hacer una copia de seguridad del móvil permanente de forma que en caso de pérdida total del teléfono para que nunca pierdan sus contactos y datos.

Pero, esta aplicación no está pensada sólo por si el móvil se extravía, se olvida o se queda sin batería, también para aquellos que tienen un móvil de trabajo, quienes, de hecho, cada vez son más. En 2017 fue la primera vez que el número de tarjetas SIM superó a la población mundial, 7.800 millones de tarjetas frente a 7.600 millones de personas, según datos del informe Mobile Economy de la GSMA. Aquellos que tienen que utilizar un segundo móvil de trabajo, además del suyo personal, podrán decirle adiós a tener que cargar siempre con dos terminales. Gracias a BeMyPhone accederán al contenido de los dos desde un solo smartphone, manteniendo las funcionalidades de ambos en paralelo.

La pregunta del millón sigue siendo: ¿los datos estarán a salvo? La seguridad es prioritaria para BeMyPhone. La app dispone de las infraestructuras de seguridad más avanzadas del mundo, con las últimas tecnologías de encriptación para proteger los datos, y no permite el acceso a terceros. Una vez que se deje de utilizar BeMyPhone en el móvil que sea, los datos desaparecerán en el momento que cierres sesión, sin dejar rastro. ¿Todavía no convence? BeMyPhone protege los datos de sus usuarios de forma continua, 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Además, cada vez que alguien intente un acceso desde otro móvil con un usuario y contraseña se notifica al dispositivo principal para poder denegar el acceso de forma remota y notificando al usuario, en caso de acceso, toda la actividad realizada de una forma pormenorizada.

BeMyPhone es una app desarrollada por Izertis para STILL ON HOLIDAYS., una empresa formada por cinco socios con experiencia en diferentes especialidades y sectores. Los fundadores de la compañía son Bernardo Fernández, licenciado en Dirección de Empresas en la European University de Montreux (Suiza), y Diego Anta, diplomado en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad de Oviedo. Ambos cuentan con experiencia en proyectos de e-commerce, ya que han participado en proyectos como Clubdelafeitado.com y Telefichas.es.

