Cada vez más jugadores profesionales compran su silla gaming en Quonty

jueves, 21 de febrero de 2019, 16:10 h (CET) Quonty es una empresa joven y dinámica que ofrece una gran variedad de productos tecnológicos, tales como ordenadores, tablets, televisores o sillas gaming Las sillas de gaming son uno de los productos estrella de la marca gracias a la calidad de los materiales, la posibilidad de personalizarlas al gusto del cliente y su precio.

En Quonty se encuentra una gran selección de sillas gaming, para que el cliente obtenga la opción que más se adapte a sus necesidades. Trabajan con las marcas más populares de este sector, tales como son Waxter y Génesis, Arozzi o Mars Gaming. En Quonty, el cliente puede conseguir sillas gaming regulables en altura y muy ergonómicas, para que se sienta lo más cómodo posible durante muchas horas. Son sillas diseñadas con materiales de primera calidad, robustos y duraderos, además de contar con detalles que facilitan la comodidad como las ruedas deslizantes.

En Quonty es posible personalizar la silla gaming, eligiendo el tejido o el color, el tipo de reposa brazos, el cabecero, si la silla es reclinable o no, si lleva extras como podrían ser los cojines lumbares, etc.

El mejor asiento para cualquier gamer

Las sillas gaming representan el mejor asiento para un jugador profesional. El hecho de pasar muchas horas del día sentado frente al ordenador, le exige al jugador profesional contar con una silla especial y adaptada a sus necesidades. La silla gaming de Quonty se diferencia de una silla de despacho convencional por muchos motivos, por ejemplo que su capacidad de adaptación a las necesidades del gamer, a través de muchos de sus elementos. Por ejemplo los reposabrazos, que permiten que el gamer tenga sus manos y brazos más liberados del peso o del roce, para realizar movimientos de ratón o toques del teclado. En las sillas gaming de Quonty se pueden personalizar la posición del reposa brazos en la perspectiva que desee el jugador, además de poder moverse en el eje vertical y horizontal. Y tienen bases móviles más amplias y acolchadas para proporcionar un mayor confort y aliviar la sensación de fatiga del jugador.

En la web de Quonty se puede elegir entre una amplia variedad de sillas gaming de primera calidad, diseñadas por las mejores marcas del sector. El cliente puede elegir la opción que más le guste e incluso personalizar la silla por completo, todo ello asumiendo un coste realmente económico. Además, el jugador profesional también podrá obtener otro tipo de accesorios como por ejemplo los teclados gaming, los ratones gaming, kits de teclado y de ratón, alfombrillas gaming, Joysticks y Gamepads, tarjetas gráficas, fuentes de alimentación, Placas base, auriculares gaming y un sinfín de accesorios gaming, con los que el cliente disfrutará de una mayor diversión y comodidad durante el juego.

