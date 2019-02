Metropolitan lanza un Pack Especial Corporal Detox Comunicae

jueves, 21 de febrero de 2019, 14:57 h (CET) La cadena ofrece desde este mes de febrero un tratamiento drenante y desintoxicante que incluye tratamientos como algas, drenaje linfático, presoterapia o manta de sudoración Ya sea de forma externa con la contaminación medioambiental, o internamente por ciertos alimentos poco equilibrados y/o sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol, etc., se está sometido a una alta concentración de toxinas. Muchas veces el cuerpo no es capaz de eliminarlas por completo de manera natural, y eso se refleja en el bienestar y aspecto físico, especialmente en la piel.

Para ayudar a purificar y conseguir que la piel recupere su aspecto radiante, el área de belleza de la cadena Metropolitan presenta el Pack Especial Corporal Detox, un tratamiento drenante y desintoxicante que incluye tratamientos como algas, drenaje linfático, presoterapia o manta de sudoración.

El Pack, creado por el equipo de expertos de Metropolitan, conseguirá en varias sesiones y tras una evaluación personalizada; drenar líquidos, desintoxicar y regenerar los tejidos del cuerpo. El tratamiento combina cuatro técnicas según el diagnóstico:

Envoltura de algas. Las algas son ricas en proteínas, vitaminas y sales minerales; un concepto de cosmética avanzada que aprovecha las fuerzas procedentes de las profundidades de los océanos. Su uso en cosmética es muy valioso gracias a sus propiedades drenantes, reafirmantes y regeneradoras. Las envolturas de algas revitalizan los tejidos que contribuyen a la liberación de los líquidos. Además de un efecto adelgazante, este tratamiento reafirma los tejidos y los remineraliza. Al normalizar la producción de grasa, ayuda a recuperar la estabilidad de la piel. Este tratamiento lleva las fuerzas del mar a la cabina cosmética.

Drenaje linfático. Es un procedimiento se realiza manualmente, con movimientos lentos, repetitivos y suaves que favorecen la circulación. Esta técnica de masaje, muy relajante, puede aplicarse sobre diversas partes del cuerpo y está indicado para tratamientos de adelgazamiento y remodelación corporal, ya que ayuda a combatir la celulitis y a mejorar la sensación de piernas cansadas e hinchadas.

Es un procedimiento se realiza manualmente, con movimientos lentos, repetitivos y suaves que favorecen la circulación. Esta técnica de masaje, muy relajante, puede aplicarse sobre diversas partes del cuerpo y está indicado para tratamientos de adelgazamiento y remodelación corporal, ya que ayuda a combatir la celulitis y a mejorar la sensación de piernas cansadas e hinchadas. Presoterapia. La presoterapia se ha convertido en uno de los tratamientos más eficaces para combatir la celulitis y la retención de líquidos. Esta tecnología ayuda al organismo a estimular la circulación linfática de forma eficaz. La máquina distribuye aire a una presión determinada desde las plantas de los pies hasta las ingles y cintura, recorriendo los canales linfáticos y obteniendo sorprendentes resultados estéticos. Es muy beneficioso para acabar con la celulitis, la grasa localizada, la pesadez de piernas, las varices y otros problemas circulatorios.

Manta de sudoración. Se cubre el cuerpo con una manta de que ha sido especialmente diseñada para mantener una temperatura elevada y estable, ayudando a perder peso y al organismo a quemar grasas mediante calor. Además de contribuir a la eliminación de grasas, también produce una importante reducción de líquidos y toxinas. Los expertos en estética de Metropolitan serán los encargados de asesorar y tratar cada una de las peticiones de los clientes. Todas las sesiones se practicarán de manera personalizada y enfocada a las necesidades de cada uno tras una evaluación previa.

Para más información se puede consultar la página web www.clubmetropolitan.net.

