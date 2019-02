Según Laboratorios Synlab, conocer el déficit de la enzima DAO es clave en el tratamiento de las migrañas Comunicae

jueves, 21 de febrero de 2019, 15:02 h (CET) Migratest, un test genético de los Laboratorios SYNLAB que puede ayudar a mejorar el tratamiento de las migrañas Laboratorios Synlab ha presentado MigraTest, un nuevo test que ayuda a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la migraña, una patología compleja, recurrente y en ocasiones incapacitante, que afecta a más del 11% de la población, y que es 2-3 veces más frecuente en mujeres que en hombres.

La migraña suele aparecer en la pubertad, afectando principalmente al grupo de edad comprendido entre los 35 y 45 años, aunque puede manifestarse también en personas mucho más jóvenes o incluso en niños. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, sólo el 40% de las personas que sufren migrañas están correctamente diagnosticadas por un profesional sanitario.

La migraña afecta de forma negativa a la calidad de vida de los pacientes, constituyendo un problema de salud pública mayor, con un gran impacto social y costes económicos muy elevados. Durante un ataque de migraña, el 90% de los afectados se ven obligados a posponer sus tareas domésticas, tres cuartas partes se ven incapacitados para trabajar durante un periodo de tiempo y la mitad de ellos, pierden el día laboral completo.

Migraña y enzima DAO

Existen diferentes teorías sobre el origen y causa de la migraña, entre las que se encuentra la relacionada con los niveles de histamina. La histamina es una molécula que está presente en un gran número de alimentos. La capacidad para metabolizar y eliminar esta molécula varía de una persona a otra y está determinada fundamentalmente por la actividad de la enzima diaminooxidasa (DAO) intestinal.

Una actividad reducida de la enzima DAO da lugar a un exceso de histamina en sangre, aumentando la probabilidad de presentar diferentes sintomatologías y cuadros clínicos, entre los que destaca la migraña, debido a la propiedad vasoactiva de la histamina. Diversos estudios clínicos indican que un alto porcentaje de pacientes con migraña presentan un déficit de la actividad DAO. En estos pacientes la actividad reducida de la enzima DAO puede ser un factor intrínseco desencadenante de la migraña.

Existen distintos factores que causan un déficit de enzima DAO, siendo el más frecuente el factor de predisposición genética. Esto se correlaciona con la alta frecuencia de antecedentes familiares de migraña en los afectados. Además, dicha actividad también puede verse reducida de forma transitoria por situaciones patológicas como enfermedades inflamatorias intestinales, o por el consumo de inhibidores tales como el alcohol o determinados fármacos.

Análisis MigraTest

La prueba MigraTest evalúa la actividad de la enzima DAO en sangre mediante una técnica REA (RadioExtractionAssay). La actividad se considera moderada por debajo de 12 unidades de actividad enzimática por ml (U/ml) y muy reducida por debajo de 3. La actividad de la enzima DAO no siempre se correlaciona con la concentración de la enzima ya que, es posible que la persona presente una concentración de la enzima dentro de los límites de la normalidad, pero que su actividad sea reducida. Por este motivo, la evaluación de la actividad de la enzima DAO tiene una mejor correlación con la aparición de migrañas.

Durante el embarazo, se produce una síntesis placentaria de enzima DAO, por lo que es frecuente que las mujeres que padecen migrañas vean reducida su incidencia durante la gestación. Por este motivo, no se aconseja realizar el análisis en embarazadas.

El test, basado en una muestra de sangre, se debe realizar durante las 24-72 horas siguientes a una crisis de migraña y después de 8 horas de ayuno. No se debe efectuar el test en caso de shock anafiláctico o durante el embarazo.

