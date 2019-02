​¿Sabes dónde encontrar los mejores suelos para gimnasio?

El uso de suelos específicos para trabajar en un gimnasio es una necesidad que permite que las actividades deportivas se ejecuten de mejor forma y con la protección que el cuerpo necesita. Por ello, tener al mejor proveedor en la materia es clave para el éxito del negocio.



Pavigym es una empresa dedicada a la fabricación de suelos para toda la industria de fitness. Este hecho le confiere un nivel mucho más alto de distinción en esta materia, ya que está enfocada en un solo campo y es más fácil especializarse en él.



El Suelo especial para gimnasios es útil en cualquier proceso, pero debe ser escogido con sabiduría para hacerle frente a cada actividad deportiva de forma mucho más eficiente.



También hay que tomar mucho en cuenta que estén hechos con materiales de alta calidad y que tengan una duración muy extensa, para asegurar que la inversión ha valido la pena.



La compañía se encuentra asentada en la ciudad de San Vicente del Raspeig, en Alicante, sin embargo distribuyen sus productos a cualquier lugar del mundo, dando así las posibilidades de que cualquier organización tenga acceso a sus productos esté donde esté.



Tipos de suelos

Contar con el suelo específico para cada necesidad será la clave para conseguir que el trabajo se ejecute de la mejor forma posible. Para ello, Pavigym cuenta con suelos adaptados a los siguientes escenarios:



Fitness: son materiales que se han diseñado específicamente para actividades grupales, como los aeróbicos, el zumba, el body jump, entre otros. Este tipo de material es muy liviano y facilita su movilización, además se hace muy cómodo para trabajar sin zapatos. Por otro lado se trata de un material muy resistente, que no deja marcas en el suelo físico y cuya suavidad reduce, en un buen nivel, la posibilidad de sufrir lesiones.



Cardio y spinning: en este caso, el suelo es trabajado con la finalidad de evitar el ruido y las vibraciones que producen las máquinas. Todo esto facilita que la concentración se destine únicamente a la actividad deportiva. Asimismo presenta cierta rugosidad que ayuda a la estabilidad y le da mejor soporte a la maquinaria.



Para zonas de fuerza: en estos casos la alta resistencia de los materiales es determinante para asegurar que se evite el desgaste, ayudando también a absorber la fuerza de los golpes que se dan en esta actividad.



Peso libre y cross training: debido a que aquí se trabaja con muchas cargas pesadas, se ofrece este suelo de extra-absorción que además de los golpes también ejerce una función similar contra el ruido y las vibraciones.



Prama: innovación para entrenar

Debido a que el suelo no es lo único importante al momento de entrenar, la gente de Pavigym coloca a disposición el uso de Prama, un concepto de entrenamiento que se apoya en un software que ayuda a organizar todos los elementos vinculantes a la sesión, tales como los ejercicios, intervalos de tiempo, la música y la iluminación, de forma que ayuden a tener una mejor experiencia.



Debido a que deja de lado la forma de entrenamiento tradicional, se vuelve una herramienta de mucho valor, incluso para aquellos que no son muy ávidos del entrenamiento, permitiendo que se sientan cómodos y motivados a realizar sus asignaciones diarias desde el primer momento.



Y como no todas las actividades necesitan las mismas condiciones ambientales, Prama es adaptable a distintos escenarios, de forma que exista una cierta personalización que ayude a generar resultados mucho más positivos.



Entonces, si se realiza una fusión entre el suelo para gimnasios de Pavigym y un concepto como Prama, los resultados que podrán obtenerse serán muy superiores a los que se contaban antiguamente, logrando que cualquier gimnasio pueda volverse referente en su campo de acción y que los usuarios se sientan cada vez más complacidos de pertenecer a él.



Aunque las personas dedicadas al mundo del fitness generalmente lo hacen por propia voluntad, darles motivación para que se mantengan en ello es clave, pues además de avivar el ánimo también resultan importantes para un óptimo estado de salud. Prama precisamente ayuda al centro deportivo en dos misiones importantes: retener al socio con un entrenamiento atractivo y por otro lado, atraer a nuevos clientes que no encajan en un gimnasio tradicional.