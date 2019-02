Conversaciones de autobús

-Me he enterado de lo de Malú y Rivera. No vuelvo a verle un mitin.



-Si hace dos años que fue la luna más grande de los últimos 70, y anoche fue la más grande de los últimos 10....¿eso quiere decir que no nos dicen toda la verdad y va a chocar con la Tierra, y por eso no se preocupan en resolver lo de las pensiones?



-Me he enterado de lo de Malú y Rivera. No vuelvo a verle un mitin.



-11 años de relación, dos hijos, y hoy me confiesa que tiene novia formal y no puede hacerle un feo



-Algo debía llevar hoy el Sintrom que todo lo que salía por televisión me parecía sincero.