Wayra participa en la próxima edición de 4 Years From Now (4YFN) con 15 startups procedentes de 5 países Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 16:35 h (CET) El hub de innovación abierta de Telefónica estará presente del 25 al 27 de febrero en el gran evento para startups del Mobile World Congress de Barcelona. Wayra contará con cuatro paneles propios: "We Scale Startups", "From Zero to Hero", "The future of transport. Hyperloop End2End Vision" y "Challenges in Cyber Security" Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, estará presente del 25 al 27 de febrero en la nueva edición de 4 Years From Now (4YfN), donde participarán 15 startups de su porfolio procedentes de los hubs de Wayra en Múnich (Alemania), Londres (Reino Unido), Caracas (Venezuela), Lima (Perú), Barcelona y Madrid.

Por sexto año consecutivo, Wayra estará presente en el 4YFN, el espacio del Mobile World Congress (MWC), donde se darán cita las startups más disruptivas. La participación de Wayra en 4YFN está alineada con la nueva estrategia de la compañía que busca invertir en startups tecnológicas, más maduras y que encajen con los proyectos estratétigos de la propia Telefónica.

Esta edición contará con 300 ponencias y más de 700 expositores internacionales, entre los que se encuentra el stand de Wayra (situado en el número 110) donde startups de ciberseguridad, IoT, Big Data, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial o vídeo podrán explicar sus soluciones tecnológicas a inversores, corporaciones e instituciones públicas en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. El lunes 25 de febrero, el stand de Wayra acogerá a Clevernet, Emotions AR, Genial.ly y We are testers. Mientras que el martes día 26 será el turno para las startups Conntac, Plaza Points, SocialGest y ybVR. Y, por último, el miércoles estarán Eccocar, Engidi, Valerann y Redsift.

Wayra también tendrá presencia destacada en la agenda del encuentro con ponentes como Miguel Arias, Global Entrepreneurship Director de Telefónica, que explicará el martes a las 13:30h en el Banco Sabadell Stage la estrategia de innovación de la compañía en una ponencia titulada ‘We Scale Startups’ junto a Alicia Asín, fundadora de la multinacional Libelium; Guenia Gawendo, Scouting & Innovation Director de Telefónica, y el emprendedor David Grant, de Aerial.

Bajo el título de 'From Zero to Hero, Andrés Saborido, director de Wayra España, reunirá el martes a las 15:50h en el Garden Stage a tres de las startups que más rápido están creciendo en España: Tappx, ganadora del ranking Tech 5 – TNW en 2018, Typeform, ganadora del ranking Tech 5 – TNW en 2017 y Housers. En la conferencia se hablará sobre escalabilidad y emprendimiento junto a Mariano de Beer, Chief Comercial and Digital Officer de Telefónica.

Además, Agustín Moro, Global Head of Strategic partnerships de Telefónica, hablará el miércoles a las 12:30 en el Garden Stage sobre ciberseguridad con Daniel Solis, CEO de Blueliv, Rahul Powar, CEO de Redsift, y Steven Sprague, CEO de Rivetz corp.

Este año, como novedad, TrenLab, la aceleradora de Renfe con Wayra, participará el miércoles a las 12:00 en el Ágora stage del 4YFN con el panel ‘The future of transport. Hyperloop End2End Vision’.

Wayra en el Mobile World Congress

El stand de Telefónica en el MWC acogerá tres startups de Wayra. El martes, Tappx, una comunidad de desarrolladores que permite la promoción gratuita de aplicaciones móviles, hablará sobre ‘Nuevas oportunidades de publicidad digital en video’ y tendrá lugar una demo de la startup Ludus, especializada en simulación mediante realidad virtual para la formación y el entrenamiento de profesionales en industria y emergencia. El jueves hablará Carto en este mismo espacio en una ponencia titulada ‘Driving Smarter Cities & Indoor Mapping through Location Intelligence in Telefónica’.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.