Improchange se postula como una referencia en la transformación digital para el sector de los concesionarios de automóviles

miércoles, 20 de febrero de 2019, 16:26 h (CET) Improchange ha cerrado su paso por el congreso de Faconauto con el objetivo de llevar su solución de digitalización a concesionarios de todo el país. El congreso, celebrado en IFEMA Madrid los pasados 11 y 12 de febrero, ha congregado a más de 1.400 profesionales del sector La empresa Improchange, una consultora tecnológica con sede en Santander, aprovechó su presencia en el espacio expositivo del evento para presentar DARWIN, su solución desarrollada a medida para el sector de los concesionarios de vehículos.

Según declaraciones de Alfredo Páez, director de operaciones de la compañía, estar en el congreso ha supuesto un espaldarazo al proyecto, ya que han logrado mostrar las ventajas de su solución no sólo a clientes potenciales, sino también a posibles colaboradores que aporten soluciones complementarias a DARWIN. “Todos los visitantes de nuestro stand han dado el visto bueno a nuestra solución, en la que han encontrado la innovación necesaria para sus negocios”, ha declarado Páez.

El siguiente paso de la empresa será mantener el contacto con el inmenso número de profesionales interesados y comenzar a trabajar en cada caso de negocio.

Sobre DARWIN

La solución DARWIN supone un paso en la transformación digital de concesionarios de vehículos. Está desarrollada a medida por la consultora tecnológica Improchange, y nace con el objetivo de cambiar la manera de gestión del negocio para hacerlo mucho más eficiente. Uno de los potenciales de DARWIN se encuentra en el uso del Business Intelligence para el análisis y explotación de todo tipo de información. Se trata del resultado de más de tres años de análisis in situ de un mercado en constante evolución, que Improchange ha desarrollado desde la base sobre una plataforma BPM (Business Process Management), asegurando un conocimiento profundo del sector.

El software de digitalización es válido para cualquier concesionario de vehículos, siendo de mayor utilidad para aquellos grupos empresariales que concentran varios centros de venta, ya que en una única solución tendrán reunidas las herramientas que ayuden a la gestión de diferentes ubicaciones y marcas representadas.

