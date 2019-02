ARHOE pone en marcha el programa ´Carta a mis papás´ Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 16:30 h (CET) Esta iniciativa, subvencionada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, tiene por objetivo general concienciar a padres y madres, especialmente a los primeros, acerca de la necesidad de una mayor implicación en la cantidad de tiempo y actividades que comparten con sus hijos, así como del papel que la conciliación de la vida laboral y personal, y el comportamiento corresponsable, tienen en la consecución de dicho objetivo ARHOE ha iniciado, por segundo año consecutivo, el programa ´Carta a mis papás` , iniciativa subvencionada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

El objetivo general que se persigue con este programa es concienciar a los padres y madres, especialmente a los primeros, acerca de la necesidad de una mayor implicación en la cantidad de tiempo y actividades que comparten con sus hijos,así como del papel que la conciliación de la vida laboral y personal, y el comportamiento corresponsable, tienen en la consecución de dichoobjetivo.

Como objetivos específicos se pretende: reflexionar y crear conciencia en los escolares sobre el tiempo y actividades que sus progenitores les dedican; hacer reflexionar y crear conciencia a los padres y madres acerca de la necesidad de compartir más tiempo y más actividades con sus hijos; promover la conciliación de la vida laboral y personal, así como adoptar un comportamiento corresponsable como medio para alcanzar relaciones familiares saludables y un mayor bienestar personal de sus miembros; y difundir los resultados a la sociedad para sensibilizar sobre esta necesidad de conciliar la vida laboral y personal, y adoptar un comportamiento corresponsable.

El programa se está desarrollando a través de dos líneas principales:

Talleres ´Carta a mis papás´. Dirigidos a alumnado de Educación Primaria y de la ESO, tienen por finalidad reflexionar sobre el tiempo que pasan con sus padres, qué dificultades lo impiden, qué soluciones se proponen para ampliar los momentos en familia y qué actividades les gustaría realizar. El producto del taller será una carta escrita por ellos y dirigida a sus progenitores, donde expresen qué actividades les gustaría realizar con ellos. Cuestionarioonline '¿Cuánto tiempo compartimos con nuestros hijos?'.Enfocado a padres y madres, recoge información para conocer los hábitos y necesidades de estos respecto a las relaciones que mantienen con sus hijos y el tiempo que les dedican. Asimismo, pretende crear conciencia sobre este problema. En palabras de José Luis Casero, presidente de ARHOE, "aparte de sensibilizar sobre la necesidad que tienen los menores de compartir más tiempo con sus familias, así como crear conciencia acerca del tiempo que realmente emplean los padres y las madres en la educación y cuidado de sus hijos, pretendemos con esta iniciativa evidenciar la importancia de la corresponsabilidad y la participación de los hombres en el cuidado y atención que se dedica a los más pequeños».Y es que lanecesidadde compartir más momentos en familia, según apunta Casero, se combina con otra no menos preocupante realidad:«la falta de implicación, por parte de muchos hombres, en lo relativo, no solo a las tareas domésticas, sino al cuidado y atención que prestan a sus hijos".

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

