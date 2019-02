El TDAH en los adultos y sus consecuencias explicado por El Neuropediatra Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 15:19 h (CET) El TDAH no afecta única y exclusivamente a los niños. También lo pueden padecer los adultos y sus consecuencias son bastante negativas en la vida diaria si no se pone remedio El Déficit de Atención en los Adultos puede ser muy fácil o muy difícil de detectar. Muchas veces las personas, ahora que se habla mucho del TDAH en niños, se pueden preguntar si tienen un déficit de atención de adulto. La respuesta es, según Manuel Antonio Fernández, más conocido como El Neuropediatra, que sí. Y las consecuencias si no se trata son más problemáticas en la vida de la persona que lo padece, más severas que en un niño.

¿Es frecuente el déficit de atención en adultos?

El dato es sorprendente ya que puede afectar ahasta a un 4% de las personas superando a otros problemas tan conocidos coma migraña o la epilepsia.

¿Qué síntomas presenta?

A medida que los niños crecen va cambiando la forma de presentación, es decir, los síntomas. Esto hace que, tanto para uno mismo como para los médicos, pueda resultar complicado y confuso detectarlo. Estas son las características generales:

Falta de atención o dificultades de concentración

Exceso de actividad, nerviosismo, inquietud

Impulsividad, impaciencia, aceleración

Actividad mental incesante (distracción)

Inestabilidad/disregulación emocional

Baja tolerancia a la frustración, no se tolera un “no”, un error o un fracaso

Autoestima baja Consecuencias que, en caso de ser grave, puede provocar en el comportamiento diario:

Mala organización (“no hacen planes con antelación”)

Olvidos (“no acuden a citas, olvidan cosas”)

Procrastinación (“empiezan proyectos pero no pueden completarlos”)

Problemas de gestión del tiempo (“siempre van tarde”)

Cambios prematuros de actividades (“empieza algo pero luego se distrae fácilmente por cualquier otra cosa”)

Decisiones impulsivas (especialmente en relación con los gastos, la aceptación de proyectos, viajes, trabajos o planes sociales, pareja o relaciones sexuales)

Delitos (relacionados con la velocidad, las drogas ilegales)

Inestabilidad laboral y en las relaciones de pareja. ¿Qué problemas provoca problemas provoca el déficit de atención en los adultos?

Los problemas pueden ser muy variados en la vida de las personas que los padecen. Aunque muchas veces se piensa que todos son despistados, hay casos de gran importancia que limitan mucho la vida de las personas que padecen Déficit de Atención. Algunos ejemplos.

A nivel sanitario

33% más de visitas al servicio de urgencias

10 veces más visitas ambulatorias

5 veces más solicitudes de prescripciones para pacientes ambulatorios

3 veces más ingresos hospitalarios

2–4 veces más accidentes de tráfico Educación y empleo

Menor ocupación

­Aumento del absentismo y los costes de pérdidas de producción laboral

Malas notas por problemas de aptitud

Incumplimiento de plazos y extravíos frecuentes

Impuntualidad en el trabajo/citas Familia

Tendencia a las crisis nerviosas

Desmoralización por el fracaso continuo

Baja autoestima

Rutinas familiares y personales más caóticas

Tasa superior de divorcios/separaciones parentales Sociedad

Dificultades para hacer/mantener amistades

Problemas para escuchar y habilidades sociales inadecuadas

Facilidad para enfadarse/ser verbalmente ofensivo en los enfados

Mala gestión de la economía

Trastornos relacionados con el consumo de sustancias: 2 veces más riesgo e inicio más temprano

Menor probabilidad de dejar de fumar ¿Cómo se diagnostica?

La manera de diagnosticar el Déficit de Atención en los Adultos es muy dependiente de la experiencia del profesional sanitario que lo atiende. No vale cualquiera para hacer este diagnóstico. El grupo de El Neuropediatra llevan muchos años dedicándose a la evaluación y tratamiento del Déficit de Atención a cualquier edad y son ya miles de pacientes atendidos.

Además, en El Neuropediatra se cuenta con formación de alto nivel que los ha hecho capaces de ser Expertos en TDAH y formar parte de los principales comités de trabajo e investigación en las diferentes sociedades nacionales e internacionales.

¿Qué pruebas se realizan?

Además de una entrevista con el paciente y su familia, se utilizan las últimas tecnologías (Realidad Virtual, Genética…) para completar todas las opciones de diagnóstico. Los avances en este campo son revolucionarios. Aquí información sobre ellos y los resultados.

¿Sirven los mismos tratamientos que se usan para los niños?

Absolutamente. Hablando de tratamiento farmacológico se refiere por supuesto. En otros aspectos puede ser diferente. Un adulto no requiere Pedagogo para estudiar pero sí puede requerir ayuda a nivel psicológico para mejorar su autoestima, mejorar las relaciones de pareja…

En relación al tratamiento farmacológico, sí que las opciones son las mismas que para los más pequeños. Eso sí, hay que usar unas dosis mayores si se quiere conseguir algún resultado.

¿Qué se puede esperar del tratamiento?

El tratamiento farmacológico permite una mejoría rápida de los síntomas para que, de esa manera, seas capaz de aprovecha todo su potencial personal.

