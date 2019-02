Funidelia presenta las tendencias en disfraces para el carnaval 2019 Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 15:30 h (CET) El disfraz de la serie de televisión La Casa de Papel sigue siendo el número uno en ventas. Junto a la famosa serie, los disfraces de Dragon Ball, Star Wars y Street Fighter están siendo los más vendidos este carnaval 2019. En disfraces infantiles, las tendencias son Ladybug, PJ Masks y Patrulla Canina. Los principales mercados de venta para Funidelia son Alemania, España e Italia Dentro de muy poco se celebrará la época más divertida del año, Carnaval, y con ella llegan las nuevas tendencias y los nuevos disfraces para disfrutar como se merece esta fiesta. Mientras unos deciden de qué disfrazarse este año, otros ya tienen algunos de las opciones que prometen ser éxito seguro.

Los disfraces de La Casa de Papel y los de Dragon Ball, particularmente de Goku, encabezan las ventas. Como novedad este año, Funidelia ha lanzado varios modelos para niños y mujer de esta última licencia, haciendo de estos disfraces una opción perfecta para disfrazarse en familia. Street Fighter, otra creación de Funidelia bajo licencia oficial, está teniendo una muy buena acogida. Los clásicos, por su parte, siguen teniendo fuerza en el mercado, como es el caso de Star Wars, los disfraces de animales, frutas y verduras, Los Pitufos o los trajes de superhéroes, entre otros.

“Una de las claves de nuestro negocio es saber combinar la oferta de disfraces clásicos con las tendencias de mercado de cada temporada. Hacemos un gran esfuerzo en la selección de producto, para así poder ofrecer a nuestros clientes una gran variedad. Es un día en el que quieres sorprender, y a nadie le gusta ir disfrazado igual que los demás”, comenta Javier Ferraz, responsable de Negocio de Funidelia.

Los niños siguen su propia tendencia, marcada, generalmente, por sus personajes de dibujos favoritos. Así, los disfraces más demandados para este Carnaval son los de Ladybug y Catnoir, los de PJ Masks y los de todo el equipo de la Patrulla Canina.

A nivel de mercados, en estas fechas, los países europeos que destacan por sus ventas son Alemania, España e Italia.

“Seguimos creciendo de modo sostenido en Europa: la cultura del disfraz es cada vez más fuerte y las ventas se incrementan año tras año. En España, además, hemos logrado un buen posicionamiento de marca, creando una gran base de clientes fieles que cuentan con nosotros cada año”, asegura Ferraz.

Funidelia cuenta con un servicio de entrega en 24 horas, por lo que para los más rezagados es una excelente opción para no quedarse sin disfraz este Carnaval. Conscientes de que el lunes previo al fin de semana de las celebraciones, en este caso el 25 de febrero, es el día con mayor potencial de venta, en la compañía se refuerza el trabajo para no dejar a nadie sin disfraz.

Acerca de Funidelia

Funidelia es un ecommerce español especializado en disfraces, decoración festiva y merchandising. Creado en 2011, hoy en día es el líder del sector en España y uno de los referentes a nivel mundial, con presencia comercial en más de 90 países y en 14 idiomas. La empresa aragonesa ha duplicado su facturación año a año desde su creación y prevé facturar alrededor de 25 millones de euros en el presente ejercicio.

Con más de un 80% de su facturación realizada fuera de España, Funidelia desarrolla sus operaciones a través de centros logísticos en España, Francia, Alemania y Suecia. En 2018 fue premiada con el Premio Exportación a través del E-Commerce (Premios DHL Atlas a la Exportación).

