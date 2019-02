Vivir con los padres es una forma de ahorrar para la entrada de una propiedad de inversión, según Hormicasa Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 14:51 h (CET) Hoy día, con los sueldos mileuristas que perciben los jóvenes es complicado que los hijos se independicen de los padres, y se vayan a vivir a su propia casa, ya sea de alquiler o en propiedad. Y, por ello, muchos hijos que se han ido, volverán al hogar familiar Para muchos jóvenes la idea de volver a casa para ahorrar dinero es estresante, sobre todo, si uno se llevan bien con los padres, y no les queda más remedio que volver a casa, y no precisamente para pasar la navidad.

Para otros, las circunstancias simplemente les empujan a volver a casa de sus padres por pura necesidad, y no pueden ni plantearse la idea de ahorrar.

Otra opción para no volver a casa de los padres, es la de realizar un traslado temporal a otro país para obtener ganancias financieras a largo plazo, pero el impedimento del idioma muchas veces frena esta iniciativa desesperada de ahorrar, para la entrada de una casa o simplemente para tener un colchón financiero para poder alquilar un par de años sin tener que preocuparse de tener que volver a casa de los padres para poder ahorrar, en definitiva, para poder vivir de forma independiente en un futuro.

En España, existe una mentalidad compradora, y los jóvenes no quieren alquilar para siempre, por ello, vuelven a casa de los padres para poder ahorrar el dinero de la entrada, generalmente los bancos financian el 80% del valor de la vivienda con una hipoteca. Y deben ahorrar un 30% para la entrada y los gastos que comprar una casa conlleva asociados.

Según Ana Fernández directora comercial de la inmobiliaria Hormicasa.es, la pregunta del millón sería: ¿Qué sacrificarías por vivir en la casa de tus sueños?

Un sentimiento emergente en la sociedad española actual es la idea de que 'alquilar para siempre' puede ser una realidad para muchos, en lugar de una opción, particularmente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona.

Sin embargo, este hecho no es percibido necesariamente como un problema, ya que la ventaja es la capacidad de vivir en un lugar preferido, aunque no sea en propiedad y alquilar es la única manera de poder hacerlo.

Esta circunstancia hace surgir la idea de la propiedad como inversión en lugares más baratos que donde se va a vivir, así que, se buscan otros lugares donde comprar, como por ejemplo en Las Islas Canarias, para invertir y ganar dinero con las propiedades de uso vacacional.

